Aspas prepara la "final" ante el Barça

El Celta ha comenzado a preparar la "final" del sábado ante el Barcelona (Balaídos, 20:45 horas) con dos buenas noticias: Aspas no sufre una lesión ósea en el hombro derecho que se lastimó en Leganés y Hugo Mallo ha recibido el alta del golpe en un pie sufrido también el sábado, por lo que ambos estarán disponibles para enfrentarse al conjunto azulgrana. Así, al técnico Fran Escriba se le presenta la oportunidad de contar con su once de gala en el partido más importante de la temporada para los celestes, que en caso de ganar al campeón de LaLiga darían un paso casi definitivo hacia la permanencia en la máxima categoría. Escribá también recupera para la cita contra los azulgrana a Okay Yokuslu después de que mediocentro turco cumpliese el partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Emre Mor, a pesar de completar el entrenamiento, y David Juncà continúan en el parte de bajas, aunque el turco-danés podría recibir el alta en los próximos días.

Los célticos regresaron ayer al trabajo, tras disfrutar de dos días de descanso, con un entrenamiento a puerta abierta seguido por un animoso grupo de escolares. Aspas y Mallo, los dos contusionados en Butarque, también iniciaron la sesión en A Madroa, dirigida por Fran Escribá, que organizó un partidillo en el que el lateral tuvo protagonismo. No así su amigo Aspas, que continuó la jornada aparte, junto al preparador físico Miguel Villagrasa. El moañés lucía una aparatosa muñequera en la mano izquierda, fruto de su violento encontronazo con el portero del Leganés Pichu Cuéllar. El problema en el hombro se reduce a un leve esguince acromioclavicular que no le impedirá jugar el sábado contra el Barça. Así lo cree su compañero Brais Méndez , como apuntó en la sala de prensa. El moañés también se mostró optimista sobre la lesión cuando abandonaba la ciudad deportiva de Candeán. Tras el reconocimiento médico, "se descarta una lesión ósea", según se subraya en la información facilitada por el club.

Con Aspas a disposición del entrenador, Escribá podrá presentar su once de gala, que se parecerá mucho al formado por Rubén Blanco, en la portería; con Hugo Mallo y Lucas Olaza, en los laterales; Cabral y Araújo, aunque también podría jugar Costas, como centrales; Okay y Lobotka, en el mediocentro; con Brais Méndez o Boudebouz y Boufal, por los costados; y Aspas junto a Maxi Gómez como principales referencias de ataque.

Con estos jugadores, el Celta intentará sumar el cuarto triunfo consecutivo en Balaídos, aprovechando el "efecto Aspas". Desde el regreso del moañés al equipo celeste, una vez superada la lesión muscular que se produjo precisamente en la primera vuelta frente al Barcelona, el Celta ha sumado tres triunfos (Villarreal, Real Sociedad y Girona), otros tantos empates (Huesca, Espanyol y Leganés) y una derrota (Atlético de Madrid); aunque el "10" estuvo ausente en el Metropolitano por sanción.

Con Aspas y el empuje de la afición que podría llenar las gradas de Balaídos el sábado, el Celta espera sumar los tres puntos y alcanzar la barrera de los 40 a falta de dos jornadas para concluir LaLiga, cuyo título ya conquistó el Barcelona.