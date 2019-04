Colección interminable de desgracias

El cuerpo técnico ha preparado un vídeo motivador para la fase. En la pantalla, el Celta Zorka despliega un excelente juego colectivo. Salen Lacorzana, Montero, Motley... Cantero, aunque ha participado en su elaboración, no puedeo evitar emocionarse. El vídeo no ayudará al ascenso. Se le habrían exigido propiedades mágicas. Sí constata el lastre de las lesiones y atormenta con el "y si..." que queda latiendo tras una temporada de infortunios.

Lacorzana se rompió el cruzado en diciembre y Montero, en febrero. Motley, más allá de su negativa a regresar desde Estados Unidos, tampoco habría podido participar en la fase por culpa de un edema óseo. Hildur sufrió una lesión similar en el último partido de liga regular y jugó la fase con dolor. Elo se torció un tobillo. El parte sigue. Celia García sufrió una gastroenteritis que convertía cada contacto en una puñada. Senosian se llevó dos impactos en los muslos ante el Barcelona y se le contracturaban los cuádriceps. Como única base apta, apenas pudo descansar. "Es que la tenía explotada. No se le puede pedir más a la pobre", acepta Cantero.

El sufrimiento se ha callado muchas veces. Itizar Germán ha padecido una capsulitis en la segunda mitad de la temporada. "Ha guantado unos dolores terroríficos", describe Cantero. "En la fase más aguda es cuando se incrementaron los problemas del equipo. No era momento de borrarse. Es una jabata y ha ido sumando. Es la filosofía del grupo". Germán, en la fase de ascenso, penetró siempre por la izquierda porque solo con ese brazo podía dejar bandejas. Cantero concluye: "No tengo ningún pero. Lo han dado todo, se han vaciado. Hasta aquí hemos llegado, no podemos más. Todos son elogios hacia su esfuerzo".

"No es una cuestión de presupuesto, que también. Nosotros llegamos con siete jugadoras y allí se nos lesionan tres", lamenta Carlos Álvarez. "Ha sido muy duro. El compromiso de estas niñas ha sido total". Colinas confiesa: "Éramos muy realistas sobre en qué condiciones íbamos allí. Sabíamos que era el premio a toda una temporada, a haberte levantado después de cada situación difícil. Nos queda esa duda de qué hubiera podido ser con todo el equipo, sin tantas bajas, con más gasolina".