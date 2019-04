Brais Méndez: "Jugar en Balaídos es un plus para nosotros"

El Celta ha regresado a los entrenamientos para preparar el partido del sábado ante el Barcelona (Balaídos, 20:45 horas), una cita vital para las aspiraciones de los célticos en su pelea por la permanencia en la máxima categoría. Aunque Iago Aspas no entrenó con el grupo, aquejado de un esguince en el hombro derecho, su compañero Brais Méndez confía en que el moañés pueda estar en perfectas condiciones físicas para la visita del campeón de Liga. "No hay lesión ósea", confirmaron esta mañana los médicos tras realizarle una exploración al "10" céltico en la articulación que se dañó el sábado tras un encontronazo con el portero del Leganés. Hugo Mallo, que sufrió un golpe en un pie en Butarque, entrenó con normalidad con el grupo y ha recibido el alta médica. Continúan de baja Emre Mor, a pesar de trabajar con el resto de la plantilla, y Juncà. Escribá recuperará ante los azulgranas a Okay Yokuslu tras cumplir sanción por cartulinas amarillas.

"No sé si será otro Barça, pero los que vengan vendrán a morder. No creo que vengan a no competir", comentó Brais Méndez al referirse a la posibilidad de que el equipo catalán reserve a sus figuras para el partido de vuelta de la eliminatoria europea contra el Liverpool. El futbolista de Mos considera que cualquier once azulgrana será competitivo, pero se muestra optimista al recordar los buenos resultados que han conseguido en Balaídos ante este rival: "Se ha demostrado que el Barcelona se nos da bien en Balaídos, siempre hemos competido bien".

El canterano céltico apunta además que el apoyo de la afición volverá a ser importante. El celtismo prepara otra "quedada" para recibir a los jugadores en Balaídos, donde se espera una de las mejores entradas de la temporada. "Jugar en Balaídos es un plus para nosotros. Parece que tenemos más energía, parece que somos imparables", subraya Brais Méndez, que también agradece la visita que esta mañana realizó a A Madroa el presidente del Celta, Carlos Mouriño, acompañado del director general, Antonio Chaves, y el director deportivo, Felipe Miñambres. Al entrenamiento también acudió un grupo de alumnos de 5.º de Primaria del colegio Apóstol Santiago de Monteareas, que se fotografió con los jugadores al concluir el entrenamiento.