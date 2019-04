Fran Escribá da por bueno el empate

Fran Escribá dio por bueno el punto conseguido tras empatar a cero contra el Leganés en la visita de su equipo al estadio de Butarque al tiempo que deseó haber logrado más así durante la temporada. "El punto es sumar algo más. No son tres, que te dejan con la sensación de estar muy cerca pero todo lo que sea sumar... Ojalá hubiéramos sumado puntos de estos por el camino, si hubiéramos conservado el resultado en otros momentos no estaríamos en la situación en la que estamos. Cualquier punto al final ayuda a salvarse", dijo en sala de prensa.

Pese a ello cree que los suyos no tuvieron miedo a perder: "No dimos nunca un paso atrás. Incluso los cambios podían haber sido más defensivos en un momento dado. Sí que es verdad que cuando llega cierto momento del partido piensas en ganar pero sobre todo en no perder y en ese sentido se puede ver. Creo que el equipo estuvo hasta el final intentándolo con lo que pudimos".

El duelo pudo decidirse en una acción donde el defensa contrario Kenneth Omeruo sacó un balón cuando entraba. Preguntado acerca de la utilidad de instalar la tecnología de gol en los campos, respondió: "Creo que igual que el VAR es un adelanto. Si la tenemos nos beneficiará a todos porque no volverán a ocurrir errores. He oído que si no ha entrado estuvo cerca, pero nuestra línea es el respeto a cualquier decisión que tome el árbitro".

En cuanto a la intensidad de los suyos, señaló: "Este partido no lo podíamos perder y hemos demostrado en el último mes que hemos sacado partidos durísimos, remontando y sufriendo muchísimo. El equipo de intensidad está de diez".

Además analizó la dinámica de los celestes desde que se hizo cargo de él: "A nivel de resultados cogimos un equipo que estaba en caída libre. Lo primero era frenar esa caída y luego ya piensas en remontar. Es imposible pasar de caída a estar subiendo. Perdimos los dos primeros que estuve pero el equipo se ordenó, fue más disciplinado y logramos frenar esa caída". "Hemos conseguido mejores resultados, el equipo en general está jugando bien al fútbol. Estamos en una situación muy difícil aún pero vemos con mucho optimismo lo que queda de Liga", agregó ante los medios.