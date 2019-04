El Celta busca dar un hachazo en Butarque

El Celta se propone dar esta tarde un buen mordisco a la manzana de la permanencia. Visita en línea ascendente el conjunto de Fran Escribá al Leganés (Butarque, 18.30 horas BeIN LaLiga) en una jornada propicia para sus aspiraciones por los difíciles enfrentamientos que afrontan la mayoría de sus rivales -el Levante visita el Camp Nou, el Girona recibe al Sevilla y el Valladolid se desplaza al Wanda Metropolitano- y que, en caso de ganar, allanaría notablemente a los celestes el camino de la salvación.

La posibilidad de dar un golpe de autoridad a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato está claramente sobre el tapete, pero ello implica ganar (o puntuar el menos) en un campo complicado frente a un rival especialmente intenso, poderoso físicamente, agresivo en el quite, que concede pocas ocasiones y ha convertido Butarque (28 puntos en casa) en un fortín.

El preparador celeste pretende alzarse con los tres puntos con la propuesta futbolística que el Celta ha ido madurando en los últimos partidos con Iago Aspas al frente y que le ha permitido sumar 11 puntos de los últimos 18 en juego desde que el crack moañés regresó de su lesión. Escribá quiere un Celta valiente y fluido con la pelota, que busque sin complejos el portal de Cuéllar, pero también solvente en defensa y ha advertido de la importancia de defenderse lejos del área propia para evitar conceder al rival acciones de pelota detenida en las que pueda explotar su potencial físico.

Seguramente la mejor noticia para el entrenador celeste es la regreso a la convocatoria de Brais Méndez después de tres semanas ausente. El mosense ha viajado a Madrid con la expedición celeste y hoy recibirá el alta médica tras dos jornadas entrenándose con el grupo y está en buenas condiciones físicas para afrontar el choque, aunque apunta inicialmente al banquillo.

Escribá no va a poder contar en cambio de David Juncà, que se recupera de otra lesión muscular, ni de Emre Mor, que no ha superado sus problemas en el tobillo izquierdo. Tampoco estará en Butarque, por sanción, Okay Yokuslu, que vio la pasada jornada frente al Espanyol la décima amonestación del curso y tendrá que cumplir el correspondiente partido de suspensión frente a los pepineros. Como contrapartida, el técnico valenciano recupera a Sofiane Boufal, un atacante en un momento especialmente dulce de forma, que regresa al once tras cumplir sanción la pasada jornada en Cornellà-El Prat.

La ausencia del centrocampista turco y el regreso del parisino al frente de ataque serán las principales novedades en el once de Escribá, que probablemente volverá a modificar la pareja de defensas centrales. De este modo, Gustavo Cabral (quizá Costas) y Néstor Araújo ocuparán previsiblemente el eje defensivo, flanqueados nuevamente por Hugo Mallo a la derecha y Lucas Olaza a la izquierda.

Otra de las princiapales dudas está en quién va a suplir a Okay para acompañar a Stanislav Lobotka al frente de la sala de máquinas. Fran Beltrán y Jozabed Sánchez se disputan sobre el papel la plaza con ventaja para el sevillano tras su buen desempeño cuando suplió a Okay en esta posición en el segundo tiempo contra el Espanyol.

En el frente ofensivo la novedad será Sofiane Boufal, uno de los hombres más en forma del equipo que ha alcanzado un momento especialmente dulce de forma en este tramo final de la temporada. El parisino ocupará de nuevo el costado izquierdo del ataque, mientras que el franco-argelino Ryad Boudebouz repetirá titularidad en el flanco derecho. Maxi Gómez y Iago Aspas, mientras, volverán a conformar la delantera.

Los porteros Sergio e Iván Villar, David Costas, Andrew Hjulsager, Pione Sisto y Mathias Jensen completan la convocatoria celeste, de la se caen Wesley Hoedt y Kevin Vázquez por decisión técnica.

El Leganés, por su parte, afronta el choque en situación bastante más desahogada que el Celta, aunque los de Pellegrino necesitan aún algunos puntos para garantizarse de forma matemática la continuidad en Primera División.

Los pepineros repiten frente al Celta como locales después de caer la pasada jornada por la mínima frente al Athletic (0-1) con el propósito de sumar una victoria que puede asegurarles la permanencia.

Pellegrino dispone para lograrlo de todo su arsenal, aunque no dará a conocer hasta hoy su convocatoria tras someter a algunos de sus futbolistas a una última prueba. El preparador argentino podrá recuperar en todo caso a Recio, ya restablecido de su lesión, así como al centrocampista Mikel Vesga y al atacante Sabin Merino, cedidos por el Athletic y que no pudieron jugar el pasado miércoles contra los leones por imperativo contractual.