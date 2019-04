El Celta se deja el freno de mano puesto en Butarque

El miedo a perder superó esta tarde en Butarque a las ganas de ganar del Celta. El conjunto vigués amarra otro punto en su visita a Leganés en un partido sin ocasiones en el que ambos equipos parecieron conformarse con el cero a cero. Los jugadores de Fran Escribá minimizaron riesgos, mantuvieron su portería a cero y prolongan su dinámica positiva con un segundo empate a domicilio en una semana. Los celestes dan otro pequeño paso hacia la permanencia y ya piensan en el duelo de la próxima semana en Balaídos frente al Barcelona.



Los aficionados asistentes al encuentro de esta tarde en Butarque, entre ellos cientos de celtistas desplazados esta jornada en autobús hasta la comunidad madrileña, presenciaron un encuentro impropio de un final apretado de Liga. Ni el Celta ni el Leganés hicieron méritos suficientes para llevarse el encuentro. El equipo pepinero, con nada en juego, se dedicó a colgar balones al área mientras que los célticos se esmeraron en no cometer errores y buscar el triunfo en algún destello de calidad de sus futbolistas de ataque. Victoria que a punto estuvo de llegar en la acción más clara del choque y que el central local Omeruo se encargó de desbaratar sobre la misma línea de gol.



Fran Escribá adaptó su formación para obstaculizar el juego por banda izquierda del Leganés. El entrenador valenciano dejó en el banquillo de inicio a Boudebouz para que Hjulsager ayudase a Hugo Mallo a contener a Jonathan Silva, uno de los laterales más ofensivos del campeonato. También regresó Boufal después de cumplir en Cornellà un partido de sanción y Jozabed pasó al doble pivote junto a Lobotka para cubrir la ausencia de Okay. Cabral y Araújo, de nuevo en el centro de la zaga, fueron los encargados de lidiar con las torres locales en el área.



La primera mitad transcurrió sin apuros para Rubén Blanco a pesar del claro dominio del cuadro pepinero. El Celta evitó todo tipo de complicaciones. Prefirió ordenarse en torno a su área y repeler una y otra vez los envíos laterales de los futbolistas del Leganés. Los madrileños colgaron balones a En-Neryri como único argumento ofensivo, pero el espigado delantero marroquí no pudo ganar la batalla por alto a los centrales celestes, muy seguros durante todo el encuentro. Dos disparos desviados de Jozabed y Boufal, únicas noticias de los vigueses en ataque, que llegaron al descanso sin chutar ni una sola vez entre los tres palos.



El Celta volvió al césped con una actitud más ambiciosa. El equipo ancheó el campo con más presencia de sus laterales y recuperó el balón. Sin embargo las posesiones eran lentas, con poca chispa y casi siempre en zonas con poco peligro. Aún así en el segundo periodo llegaron las mejores oportunidades del partido. La primera a los cinco minutos de la reanudación con una llegada de Hugo Mallo que probó con un zapatazo desde el vértice del área a Pichu Cuéllar. Un cuarto de hora más tarde, tras una recuperación de Aspas, el moañés volvió a recibir a la altura del punto de penalti después de una pared con Maxi para tocar con la puntera la pelota y superar al portero del Leganés. Cuando el balón iba a entrar en la portería Kenneth Omeruo intervino de manera milagrosa para despejarlo sobre la misma línea.



A partir de ahí el partido transcurrió sin sobresaltos. Escribá metió a Boudebouz y a Brais Méndez -que reapareció tras su lesión- por Boufal y Hjulsager. Nada cambió. El Celta tocó y tocó sin importunar a Pichu Cuéllar. Al final empate a nada, igual que en el partido de ida. Con este punto los vigueses aprovechan la derrota del Valladolid para alejarse un poco más de uno de sus rivales por la salvación y estará pendiente de lo que hacen esta jornada Levante, Villarreal y Girona para dar por bueno el empate de esta tarde en Butarque.



Ficha técnica:



Leganés: Cuéllar; Nyom, Bustinza, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Recio, Vesga, Óscar Rodríguez (El Zhar, min.83); Braithwaite (Santos, min.74) y En-Nesyri (Carrillo, min.72).



Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Cabral, Lucas Olaza; Hjulsager (Brais Méndez, min.76), Jozabed, Lobotka, Boufal (Boudebouz, min.68); Iago Aspas y Maxi Gómez.



Árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó a Recio (min.44).



Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada treinta y cinco de LaLiga Santander disputado en el estadio Butarque ante 10.324 espectadores. Hizo el saque de honor Mariano Callejo, quien fue fotógrafo oficial del Leganés durante más de veinte años