Pellegrino: "El Celta tiene jugadores de mucha calidad"

Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, rival del Celta este sábado; aseguró que no ve relajación en su equipo pese a que este ha perdido los dos últimos encuentros tras alcanzar los 41 puntos en la tabla. "No he intuido que haya relajación durante la semana o preparando los partidos. Lo que sí puedo decir a grandes rasgos es que jugando tres partidos en seis días uno tiene que hacer cambios y cuando hay jugadores que habitualmente no vienen jugando el equipo pierde ciertos automatismos y equilibrio en los momentos difíciles. Pero no veo relajación", dijo.

Los suyos vienen de perder en casa contra el Athletic un partido donde cree que merecieron puntuar y en el que lamentó no haber creado una jugada de calidad que les permitiese aspirar al empate: "Necesitamos recuperar los argumentos y el fútbol que hacemos habitualmente en casa, el empuje hasta el final. Va a ser un lindo partido. Queremos cambiar la dinámica y el equipo rival lo necesita".

Pellegrino afirmó que el equipo está 'bien' y que han trabajado cosas que deben corregir al tiempo que consideró que cada vez los rivales les conocen más y les plantean mayores problemas en casa. Ese podría ser el caso del Celta, que cree que ha sido en los últimos años 'un equipo animador, peleando por competiciones europeas'.

"Creo que han encontrado cierto orden, el Celta está bastante bien organizado y tiene jugadores de mucha calidad en todas sus líneas. Cuentan con defensores de calidad, poseen jugadores arriba que tienen ese equilibrio, volantes con manejo, gente con remate. Iago Aspas es un jugador de muchísimo talento", indicó.

Preguntado acerca de si teme el descenso, manifestó: "Yo creo que tenemos que tener equilibrio sobre todo porque no se puede ir desde Europa al descenso en una sola pregunta, es tocar demasiado los polos. Estar en el centro no es noticia para nadie, es como aburrido. Nosotros estuvimos aquí trece jornadas en puestos de descenso y siempre confié en lo que estábamos haciendo. Cuando uno tiene un mal resultado hay que tener calma".

"Solo puedo decir que el equipo está trabajando muy bien, con mucha humildad, y hoy la victoria y la derrota se mueven en un escalón muy fino. Los mínimos detalles deciden los encuentros y estamos preparados para empujar la suerte de nuestro lado. Tengo calma y la calma no es sinónimo de que no nos esforzamos a fondo sino calma en lo que creemos", señaló.

El entrenador no quiere hacer cuentas, solo sumar los más puntos posibles. En cuanto al esquema en los últimos partidos, dejó abierta la posibilidad de jugar con una línea de cuatro atrás y no con una de cinco.

Por otro lado analizó su posible renovación: "Esperemos que se dé lo más rápido posible pero el club también sabe estar en su lugar porque tenemos muchos partidos y hay que estar centrados en ellos, que es más importante que un contrato por años próximos. Pero ojalá que sea lo más pronto posible".

Además valoró la posible clasificación del Getafe, rival histórico del club, para la próxima Liga de Campeones: "Está haciendo una temporada muy buena, todo el curso ha seguido una línea muy regular". "Podemos estar satisfechos por haberle quitado cuatro puntos a un equipo que lo ha hecho tan bien, por llevarnos un derbi como visitantes contra un equipo fuerte en casa. A nosotros nos ha faltado esa regularidad, sobre todo si hablamos de los diez primeros partidos", completó.