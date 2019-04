Escribá.: "Queremos ser un equipo valiente, que busque la portería y los tres puntos"

Fran Escribá ve en el complicado duelo de mañana en Butarque una gran oportunidad para sumar tres puntos clave para la permanencia en una jornada que varios rivales directos afrontan compromisos de gran dificultad, con lo que una victoria permitiría al Celta ganar tranquilidad para abordar la recta final del campeonato.

"Es una semana con partidos complicados para todos los equipos que estamos ahí abajo, pero en caso de sumar los tres puntos podríamos encontrarnos con un margen importante a falta de nueve puntos", ha destacado en rueda de prensa el preparador celeste, que ha subrayado la dificultad del envite. "Nos preocupa nuestro partido, que es muy complicado, y ante un equipo muy físico. Aunque va a salvarse seguro, sin ningún problema, a nivel de puntos le falta todavía alguno. Es un equipo físico, agresivo, que genera muchas situaciones de gol y nos preocupa mucho porque nos lo va a poner muy difícil", ha señalado.

El técnico céltico cuenta con las bajas por lesión de David Juncà y Emre Mor, y no podrá contar con Okay por lesión, pero recupera para el choque antes los pepineros a Brais Méndez, que apunta al banquillo. "Desde el momento en que va, contamos con Brais, otra cosa es que pensemos en que pueda ser un recurso desde fuera y pensemos en utilizarlo en cualquier momento porque afortunadamente por su tipo de juego nos sirve tanto por si queremos hacer un cambio en ataque como si queremos mayor control del juego", ha apuntado.

Pero con o sin el mosense en el once, Escribá tiene muy claro cómo deber encarar el Celta el encuentro contra los de Mauricio Pellegrino. "Lo que no vamos a hacer es cambiar. En algunas cosas hay que adaptarse a lo que el rival te propone, pero vamos a seguir en la línea de los últimos partidos, llegando a bien a portería y generando ocasiones e intentando aprovecharlas", ha explicado el preparador valenciano, que ha remachado: "Ante un equipo físico debemos intentar defender lejos de nuestra portería. Todo lo que sean faltas y córners estaremos en peligro. No queremos esas situaciones. Queremos ser un equipo valiente, que busque portería porque buscamos los tres puntos. Si luego se da uno, lo aceptaremos pero nuestra idea de entrada es ir a ganar".