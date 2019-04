Suma y sigue del capitán

"Seguimos sumando", declara Hugo Mallo tras el encuentro. Se refiere en exclusiva el empate, que le causa una sensación agridulce. Pero igual podría referirse a sus propias estadísticas. El capitán, aunque quizás en su peor temporada en Primera División, continúa engordado una carrera que ya se anuncia como leyenda. Ayer, a sus 27 años, alcanzó los 200 partidos en la máxima categoría; todos con el Celta, claro, porque no ha conocido otra camiseta.

"Es un buen punto si lo hacemos bueno el fin de semana", valora a preguntas de BeIN Sports. Se refiere a la visita al Leganés y la posibilidad de sumar otra vez 7 puntos en la secuencia de la semana, como en aquella ante Villarreal, Huesca y Real Sociedad. Pero no oculta que el punto no le colma si opone las oportunidades propias a las creadas por el Espanyol. "Creo que hemos hecho méritos y ocasiones para habernos llevado el partido. Una pena. Hay que seguir. Nadie dijo que esto fuese fácil", advierte el marinense.

El encuentro giró definitivamente a favor del Celta tras el tanto del empate, en momentos en que cada aproximación se convertía en una acción de peligro. "Ya antes del gol hemos tenido alguna ocasión clara", matiza Hugo Mallo, que tuvo la primera, al comienzo del choque: "Lo hablé en el descanso. Es una ocasión clara, pero me fue difícil rematar porque me quedó el balón encima. Le he dado como pude porque iba en carrera. Una pena que el rebote no me cayese". Añade: "Pero es cierto que a raíz del gol el equipo ha dado un paso más ante un rival que juega muy bien al fútbol en su campo. Al final hay que irse contentos. Seguimos sumando y seguimos en la pelea".

"Se aprieta mucho", comenta sobre la pelea por la permanencia. "Hay que estar tranquilos, trabajar día a día y dar el máximo en cada entrenamiento y cada partido. Al final es la clave para sacar esto".