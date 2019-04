Fran Escribá: "No tenemos nada hecho"

El RCDE Stadium de Cornellá-El Prat es la próxima parada de un Celta que busca seguir sumando puntos para seguir ampliando la brecha sobre los puestos de descenso. El equipo vigués viaja a tierras catalanas mañana a primera hora con 20 futbolistas. Emre Mor continúa de baja por un golpe en el tobillo izquierdo. El turco-danés se suma a una lista de ausencias en la que aparece Boufal, sancionado por cartulinas amarillas, y en la que continúan Brais Méndez y Juncà, lesionados, y Radoja, por decisión del club. A pesar de haber sumado 10 puntos en las cinco últimas jornadas, Fran Escribá se muestra cauto ante el ambiente de optimismo que reina en el entorno céltico: "No tenemos nada hecho", subraya el entrenador del Celta en la rueda de prensa previa al partido de mañana (20:30 horas).





Aunque el Celta no gana a domicilio desde el pasado diciembre (2-3 en Villarreal), Escribá confiesa su ambición: ", pero nada será definitivo. Tendremos que seguir luchando hasta el último minuto y hasta el último partido. La idea es quedar en el mejor puesto posible, no solo la permanencia. Nuestra ambición tiene que ser la de sumar 50 puntos".

El conjunto celeste arranca esta jornada entre semana con tres puntos de diferencia sobre el Valladolid, que marca la línea del descenso. El equipo castellano afronta hoy un duelo muy importante ante el Girona. Escribá se decanta por un empate entre dos de los rivales directos y advierte: "No tenemos nada hecho porque es así. El margen es mínimo, pero las sensaciones que transmite el equipo son mejores".El entrenador valenciano elogia a un Espanyol que siempre se le ha dado bien como rival y subraya la buena temporada del excéltico Borja Iglesias , que con 13 goles anotados en Liga pelea con Iago Aspas por el Trofeo Zarra al mejor goleador español del campeonato . "Jugamos ante un buen equipo, que viene bien en el último mes. Del Espanyol me preocupan muchas cosas: corre muy bien, es muy peligroso en las transiciones y cuenta con gente muy rápida arriba. Ya lo hemos hablado y hay que estar muy atentos. Me parece un excelente futbolista Borja Iglesia. Está rindiendo a un nivel espectacular. No es una sorpresa porque ya venía haciéndolo bien".