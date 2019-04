El último rebelde

Ramón Allegue, conocido como el Tigre Padrón, portero del primer equipo céltico entre 1955 y 1962, novelista y autor del documental "El fútbol por dentro", narra para FARO cada domingo las primeras décadas de historica céltica, según conoció de sus protagonistas, y sus propias memorias. En este duodécimo capítulo cuenta cómo, ante la marcha de Isidro y las dudas en la portería, volvió Ruiz de su retiro para impulsar al Celta hacia su segundo título gallego.

La temporada 1924-25 dio comienzo en octubre con el Campeonato de Galicia, conformado por los siguientes equipos: Real Club Celta, vigente campeón; Unión Sporting de Vigo, Eiriña, Atlethic Club de Pontevedra, Racing de Ferrol y Deportivo de La Coruña, que ya podía participar y alinear a los cuatro jugadores rebeldes: Ramón González, Chiarroni, Otero e Isidro, que fue el último en abandonar las filas celestes para integrarse en el Deportivo. Su marcha causó un revuelo monumental en Vigo, donde incluso se llegó hablar de estar raptado en la ciudad herculina o de haber actuado bajo la influencia del periodista Thedy, extremos que él desmentiría.

Como todos los veranos, Enrique Macías había ido a pasar el verano a Portugal con sus padres. Allí cogió el tifus y pasó una odisea para volver a España ante los problemas que le acarreaba aquella enfermedad. Tuvo que atravesar el Miño clandestinamente por la frontera de Salvaterra. Ya en Vigo, Enrique recibía todas las tardes la visita de su profesor, un sacerdote salesiano, con el que siempre charlaba de fútbol. Aquella tarde el tema no podía ser otro que la marcha de Isidro al Deportivo, así como el supuesto rapto sufrido por el guardameta vigués por parte de los directivos del Deportivo.

- No lo creo, Isidro ya tenía ganas de marcharse del Celta al Deportivo cuando lo hicieron Ramón González, Otero y Chiarroni-, le hacía ver Enrique al salesiano, añadiendo con cierta pena y nostalgia: -Tanto como me gustaba como portero del Celta.

- De todas formas, con Isidro o sin Isidro, este año volveremos a ser campeones-, le intentaba consolar el sacerdote.

Ese parecer animó al joven Enrique, que llevado por su pasión celtista replicó:

- Eso sí, pues Lilo tampoco es manco-, para apostillar: -aunque en los últimos partidos que jugó no lo hizo nada bien.

El campeonato no empezó bien para el Celta, que en su primer encuentro contra el modesto Unión Sporting solo logró un empate que llevó la desconfianza a Enrique, que seguía guardando cama. Los ánimos y esperanzas que le daba el profesor durante sus visitas le devolvieron a Enrique la confianza perdida, al derrotar al Atlethic Club de Pontevedra en Coya por 4-1.

Las dudas volvieron a surgir cuando el Celta perdió en la siguiente jornada 2-0 contra el Eiriña en Pontevedra, para empatar luego en Coya 2-2 contra el Racing de Ferrol. Los resultados hacían pensar al joven Enrique que ese año no volverían a ser campeones. El sacerdote salesiano le intentaba elevar la moral.

-No hay por qué desesperarse, no está aún todo perdido.

El caso era que la poca confianza que le quedaba a Enrique se le vino completamente abajo tras el escandaloso resultado en Sevilla, 10-0, en un amistoso jugado en la ciudad de La Giralda.

Tras reanudarse el campeonato, el 9 de noviembre se enfrentaban por primera vez en la historia, en un partido oficial, el Deportivo de La Coruña y el Celta de Vigo. Partido que se jugó en campo coruñés. Los del Deportivo confiaban plenamente en el triunfo, mientras que en Vigo se temía que el Celta hiciese el ridículo ante su rival. Tras el resultado de 3-0 a favor del Deportivo, el desánimo cundió todavía más en el enfermo. El padre salesiano acudió rápidamente al lado de Enrique a animarlo moralmente tanto por el Celta como por su enfermedad.

Lo único que le interesaba de aquel partido al joven Enrique era la alineación: Rubido; Juanito, Pasarín; Hermida, Balbino, Queralt; Salvador, Correa, Chicha, Polo y Reigosa. Con este resultado y esta alineación quedaba patente que la fusión llevada a cabo entre el Vigo y el Fortuna no había traído el gran equipo esperado por todos los celtistas, sin la incorporación en la portería de Isidro, la de Otero en la defensa, sobre todo la de Ramón González en la delantera e incluso la de Chiarroni.

La segunda vuelta del campeonato se inició con una amplia y sonora victoria del Celta por 5-1 ante el Unión Sporting en Coya, que devolvió la confianza a los aficionados; tanta que el padre salesiano incluso se atrevió a pronosticar que el Celta iba a ser campeón.Aunque ilusionado, no era capaz de creérselo Enrique, a pesar de reafirmárselo su profesor, que ahora pensaba que la portería del Celta estaría mejor defendida por Ruiz, el "León de Bouzas", que había sido guardameta del Fortuna. Ya retirado, al ver que Lilo no podía jugar y que Rubido no daba muchas garantías, se ofreció a reaparecer y jugar en el Celta de manera desinteresada hasta que Lilo pudiera.

Al vencer en Coya 5-0 al Atlethic Club de Pontevedra, el Celta volvió adueñarse por completo de los aficionados, incluido Enrique, que tenía puesta su completa confianza en la victoria del Celta frente al Eiriña, con la cual sus aspiraciones al título serían ya un hecho. Y con ella la ilusión había vuelto a renacer en la afición celtista y sobre todo en Enrique.

- Ya veréis cómo el Celta aún va a ser campeón-, le insistía el padre salesiano.

- ¿Usted cree?- preguntó un incrédulo Enrique, para enumerar: -Mire, padre, que el Deportivo tiene mejor equipo que el Celta. Tiene a los mejores jugadores que tuvo el Celta como Ramón González, que es el mejor; a Chiarroni, al olímpico Otero y a Isidro, que era una garantía en la portería, cosa que hoy no tiene el Celta.

- Sí, pero el Celta, sin esos jugadores, fue campeón el año pasado. Y ahora, con la portería cubierta con el "León de Bouzas", tiene más posibilidades de renovar su título-, no se dio por vencido el cura.

El Eiriña había solicitado a la Federación Española un árbitro neutral de otra región, petición que en un principio desestimó la Española. El Eiriña recurrió esta decisión y se pospuso el partido hasta el 25 de enero de 1925, incrementando la emoción. El 8 de enero de 1925 todo Vigo estaba pendiente del partido de la máxima rivalidad que se iba a celebrar en Coya entre el Real Club Celta y el Deportivo de La Coruña. El convaleciente Enrique soñaba con la revancha del partido anterior jugado en La Coruña. Le había pedido a sus padres que lo dejaran levantar para acudir al partido, a lo que se opuso el médico. Enrique, tumbado en su cama, tuvo que esperar paciente y nervioso la llegada de su hermano y amigos para conocer el resultado y el desarrollo del partido.

Con los nervios consumidos por la impaciente espera, los gritos de sus hermanos y amigos, "¡hemos ganado! ¡hemos ganado!", le hicieron saber que el Celta se había cobrado cumplida revancha sobre el Deportivo. Luego, ya más calmados, le hicieron saber el resultado,3-0, y la alineación del Celta, que formó con Ruiz; Juanito, Pasarín; Bienvenido, Balbino, Hermida; Reigosa, Gerardito, Chicha, Polo y Casal.

Enrique, al ver que Isidro, su ídolo, no estaba en la alineación del Deportivo, preguntó por qué no había jugado. Todos sus amigos, al igual que su hermano, le contestaron que le había estado bien por dejar al Celta, que ahora tenían a Ruiz, que había parado un penalti y todo. Después del 3-0 frente al Deportivo, el 25 de enero de 1925, como estaba previsto, el Celta se enfrentó al Eiriña de Pontevedra en el partido aplazado. Un rotundo 7-0 provocó que ya nadie dudase de que el equipo vigués se iba a proclamar por segunda vez consecutiva campeón gallego.

Antes había que vencer al Racing de Ferrol en Coya, dado que el empate no le valía. Incluso podía no bastar con la victoria; al estar empatados Celta y Deportivo en el golaveraje particular, el título se podía decidir por el golaveraje general. En una tarde de inspiración de las delanteras de ambos equipos, el Real Club Celta se alzaba con la vitoria por 7-4 y con el título gallego, empatado a 16 puntos con el Deportivo de La Coruña, convertido ya en eterno rival.