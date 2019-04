Gustavo Cabral aseguró a la hora de valorar el partido del Celta ante el Girona que "la confianza es fundamental en el juego. Cuando la tenemos, se transmite. La primera parte fue una de las mejores que hemos hecho. El equipo tenía movilidad, salía jugando y llegaba con peligro".

Sobre su actuación, muy destacada en el choque, el central argentuno puntualizó que "me gusta siempre hablar del equipo más que individualmente. Me siento bien y se ve reflejado en el campo. La forma de convencer al entrenador es trabajar y demostrarlo día a día. El equipo está mejorando mucho y se nos están dando muchas cosas buenas. Teníamos que salir del descenso, pero aún queda".

Sobre Iago Aspas y su incidencia en el juego y los resultados, el central se preguntó: "¿Qué más podemos decir de Iago? Es un referente, aporta mucho dentro y fuera del campo. Cuando lo vemos con la camiseta es como si la tuviera pegada en la piel, y eso lo transmite a los compañeros. Tenerlo en el campo siempre es positivo".

Tampoco escatimó elogios para Fran Escribá de quien dijo que "conoce LaLiga. Nos venía viendo jugar y sabía nuestros fuertes. Sabía que este equipo tenía mucha calidad y nos dio confianza para hacerlo bien". Y por último, elogios a la afición y su comportamiento en los últimos días: "No me sorpre. Lo demostró ya en 2012, cuando peleamos en el descenso. Tuvimos 500 personas en un entrenamiento. En otros lugares te insultan o te recriminan que no corres. Aquí la gente te anima. Sin palabras. Soy un agradecido por vivir este momento, de vivir su cariño y que nos apoye".