De Lucas, agente de Beauvue, acusa al Caen de mentir: "No entendemos la actitud del club"

El exfutbolista del Celta Quique de Lucas, representante del jugador Claudio Beauvue, cedido por el Celta en el Caen de la Ligue 1, se ha pronunciado en redes sociales tras conocer la decisión del club francés de apartar al jugador por presentarse tarde a la sesión de entrenamiento del pasado miércoles. El club normando, que actualmente es colista de la liga regular francesa, difundió la noticia a través de un comunicado en el que consideraba "inaceptable" el comportamiento del delantero.



"Como consecuencia de un comportamiento inapropiado e inaceptable que el club no puede tolerar, el Stade Malherbe Caen ha decidido apartar del grupo profesional hasta nueva orden al delantero prestado por el Celta Claudio Beauvue. El Caen continuará con aquellos que estén preparados para luchar en este final de temporada", recoge el mensaje del conjunto galo.



Así las cosas, Quique de Lucas ha utilizado su cuenta personal de Twitter para dar su versión del caso de su representado. Tras dejar claro que el jugador "siempre ha defendido los colores del Caen con mucho orgullo" y asegurar que "así seguirá siendo hasta final de temporada", el excéltico ha destacado que, "en muchas ocasiones", Beauvue "incluso" arriesgó "su salud para poder ayudar al equipo y a sus compañeros", por lo que no entienden "la actitud del club", el cual "falta a la verdad" de forma "descarada y malintencionada acusando a Claudio de hechos que no sucedieron". En este sentido, ha añadido que el francés "tenía permiso del entrenador", dado que "fue su cumpleaños".



"Nos reservamos cualquier acción que nos ampara la legislación y, para ello, hemos puesto en manos de nuestra representación jurídica en Francia para que procedan si fuera necesario en la defensa de la imagen y profesionalidad que Claudio ha demostrado a lo largo de toda su carrera", ha finalizado Quique de Lucas.





