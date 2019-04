"No hemos estado a nuestro nivel"

El técnico valenciano del Celta se mostró crítico por el, a su juicio, flojo partido de su equipo en el Wanda Metropolitano: "Creo que no debemos estar satisfechos por nuestro partido, no solo por el resultado. Creo que no dimos el nivel que estábamos mostrando en los últimos partidos y que entramos muy blandos al partido. Ellos entraron mucho mejor, aunque es cierto que estuvimos cerca de marcar antes del descanso y que las ocasiones más claras fueron nuestras. Aun así, no estoy satisfecho porque, en general, estuvimos por debajo de nuestro nivel habitual y considero que la derrota es justa".

"Es cierto que en la segunda parte mejoramos, aunque, curiosamente, en la primera, en la que estuvimos peor, tuvimos las mejores ocasiones. Los goles son uno en un balón parado y otro en una contra, en general no nos generaron muchas ocasiones. A nivel de calidad, las nuestras fueron incluso mejores, pero insisto en que no quedo satisfecho porque no dimos la buena sensación que sí dimos en los últimos partidos", insistió.

Cuestionado por si el del Metropolitano era el partido menos importante de los que le quedaban al Celta en este tramo final de la temporada, contestó: "sí, esa lectura la entiendo y es lógica, uno piensa que aquí es más probable perder, pero no afrontábamos este partido con esa mentalidad. Veníamos convencidos de que, al nivel que estábamos jugando, podríamos sacar algo positivo. No estuvimos lejos, sin hacer un buen partido, con esas opciones claras de la primera parte. La lectura es clara, pensar en el siguiente partido, el Girona es un rival que está cerca. Para nosotros todos los puntos son importantes, pero en casa hemos demostrado que hemos crecido y estamos muy fuertes".

Finalmente, tuvo palabras de elogio para el que, probablemente, sea el mejor portero de LaLiga Santander: "Creo que hay que darle mérito a Oblak, posiblemente sin que le exigiéramos mucho fue el jugador más destacado de ellos. Hay veces que, a nivel de control, estás mejor y el portero queda inédito. Hoy no fue así, su portero estuvo excepcional en esas intervenciones en el primer tiempo ".