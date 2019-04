"Adán me dijo que tirara al lado del portero"

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann aseguró tras la victoria contra el Celta que el segundo puesto no les sabe a poco sino que es "mucho" y "sobre todo en una Liga donde está el Real Madrid y el Barcelona". El delantero anotó el 1-0 de falta directa justo antes del descanso, una ejecución que reveló que le aconsejó el guardameta suplente Antonio Adán, al que le dedicó el tanto corriendo a abrazarse con él tras marcar.

"Me dijo que le pegara al lado del portero, cada partido me lo dice, hoy me lo dijo otra vez. Ese gol es para él", reveló Griezmann.