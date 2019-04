Un reto mayúsculo sin Iago Aspas

El Celta se presenta esta tarde en el Wanda Metropolitano (18:30 horas, Bein LaLiga) sin su estrella Iago Aspas pero con la autoestima por las nubes después de encadenar tres jornadas sin perder que le han reportado un botín suficiente para alejarse de la zona de descenso con dos puntos de ventaja. Sin Aspas se complica el ya de por sí difícil reto de sorprender a domicilio al segundo clasificado de LaLiga y el rival más inaccesible para los célticos en su más de medio siglo en la élite. Pero los de Escribá esperan aprovechar la inercia de su semana fantástica, en la que obtuvieron 7 de los 9 puntos disputados y después de remontar marcadores adversos ante el Villarreal y la Real Sociedad. Cuando restan siete jornadas para despedir el curso, el conjunto celeste se siente con fuerzas renovadas y ánimo suficiente para sorprender a un rival que viene de sufrir una dura derrota ante el Barcelona que le deja casi sin opciones de pelear por el título de Liga. Además, Diego Simeone ha de improvisar un once ante las numerosas ausencias por lesiones y sanciones, hasta el punto de que dos canteranos formarán la pareja de centrales ante el Celta, pues el entrenador argentino se ha quedado sin Godín, Giménez, Savic y Lucas Hernández.Tampoco podrá contar con Thomas, Lemar y Diego Costa.



Fran Escribá, que ejerció como segundo entrenador de los rojiblancos durante un par de temporadas junto a Quique Sánchez Flores, no podrá contar en su primera visita al Metropolitano, además del ya citado Aspas, con Brais Méndez y David Juncà, lesionados. Ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica al central holandés Wesley Hoedt. Viaja a Madrid con 19 jugadores y sin despejar la duda de quién sustituirá a Aspas. Emre Mor y Boudebouz son los candidatos, según el técnico.



Rubén Blanco, uno de los protagonistas en las últimas jornadas, seguirá entre los tres palos. Mallo y Olaza ocuparán los laterales, con Cabral y Araújo en el eje de la defensa, aunque Costas podría entrar por el argentino, que viene de realizar dos buenas actuaciones en la semana fantástica del equipo.





?? 19 celestes viajan a Madrid en busca de la victoria. ¡HALA CELTA!#AtletiCelta #ANosaReconquista — RC Celta (@RCCelta) 12 de abril de 2019

Otra de las incógnitas del once celeste es quién acompañará a Okay Yokuslu y a Stanislav Lobotka en la medular. Jozabed Sánchez y Fran Beltrán aspiran a la titularidad. En ataque, Maxi Gómez será la referencia, con Boufal escorado a la izquierda. El delantero uruguayo afronta un duelo especial pues el Atlético de Madrid es uno de los posibles pretendientes para el curso que viene como recambio de un Costa por cambio posible de residencia.Por la banda derecha del Celta podría reaparecer Emre Mor, aunque Boudebouz también cuenta para Escribá, pues fue titular en Huesca, donde se estrenó como goleador celeste. Mor, del que su entrenador dijo ayer que esperaba que aprovechase la nueva oportunidad que se le pudiese presentar, disputó los minutos finales en El Alcoraz después de nueve ausencias consecutivas y un expediente disciplinario incluido. Desde el 26 de noviembre no es titular el internacional turco, el segundo fichaje más caro en la historia del club.Escribá tendrá que realizar un descarte para el Metropolitano, donde el Celta espera sorprender al rival que en la primera vuelta del campeonato superó por 2-0 en Balaídos. Los rojiblancos, sin embargo, dominan claramente los duelos contra los célticos: 72 victorias, 20 empates y 28 derrotas. Griezmann es la principal referencia del conjunto colchonero. El francés acumula 7 goles y 4 asistencias contra el Celta. En esta ocasión, Correa le acompañará en ataque, según desveló ayer Simeone, que presentará una defensa inédita con Juanfran y Filipe Luis en los costados y los jóvenes Nehuén y Montero como pareja de centrales. En la línea de cuatro centrocampistas aparecen Rodrigo y Saúl por el centro, con Koke Resurrección y Vitolo por las bandas.Con el segundo puesto en juego, el Atlético intentará resarcirse del bofetón del Barça con muchas bajas y cinco refuerzos del filial ante un rival con la moral por encima de las nubes, pero sin Aspas.