Escribá advierte de que "falta un mundo" para lograr la permanencia

El Celta afronta la visita al Wanda Metropolitano consciente de la dificultad de sumar algún punto ante el poderoso Atlético de Madrid sin su máxima estrella, Iago Aspas, pero con la ilusión de prolongar la buena racha que le llevó a sumar siete puntos en una semana que le ha permitido salir de los puestos de descensos. Aunque los célticos han mejorado en la clasificación (decimosextos, con 32 puntos), su entrenador advierte de que todo continúa abierto a falta de siete jornadas para concluir el campeonato y que todavía "falta un mundo para" lograr la permanencia. El técnico valenciano no reveló sus planes para sustituir al sancionado Iago Aspas, auténtico protagonista del estirón clasificatorio de los celestes. También continúan siendo baja por lesión Brais Méndez y David Juncà. Más numerosas serán las ausencias en el equipo que dirige Simeone, que no podrá contar para este compromiso con Diego Costa, por sanción, ni con Godín, Giménez o Savic, por lo que el preparador argentino tendrá que improvisar una defensa.



"El Atlético es un equipo muy complicado para crearle ocasiones. Tienen bajas importantes pero disponen de sustitutos de garantía", apuntó Escribá en la rueda de prensa que ofreció esta mañana en A Madroa, poco después de que LaLiga hiciese públicos los horarios de la trigésimo sexta jornada del campeonato. El Celta-Barcelona se disputará el sábado 4 de mayo en Balaídos a partir de las 20:45 horas.



El Celta llega a la 32ª jornada de Liga con dos puntos de ventaja sobre el descenso, pero Escribá es consciente "de que falta muchísimo por hacer. Falta un mundo por recorrer y mañana tenemos una gran oportunidad para refrendar lo que hemos hecho en esta semana".



Resta importancia Escribá a la baja de Aspas y confía en quien le sustituya en el Wanda Metropolitano. Apuntó dos candidatos para ocupar la plaza del máximo goleador céltico y una de las estrellas de LaLiga. "Los sustitutos naturales de Iago son gente de jugar entre líneas. La solución pasa por Boudebouz y Mor. Creo que la dificultad del partido de mañana es muy grande con o sin Aspas. Es una oportunidad muy grande para que otros den el paso adelante que esperamos". El entrenador del Celta se extendió sobre las opciones de Emre Mor: "Es uno de esos momentos en los que tiene que dar un paso adelante y espero que lo dé. Tiene que demostrar que las expectativas que hay sobre él son ciertas".



Evitó valorar la sanción de ocho partidos a Diego Costa y apuntó algunas de las variantes que puede utilizar su homólogo Simeone para suplir al internacional hispano-brasileño: "Hemos valorado todo, incluso que puede jugar Correa y no Morata o Kalinic. Creemos que estamos preparados para realizar un buen partido y de entrada no renunciamos a nada. El Atlético destaca por la intensidad que pone en cada acción y que sabe manejar los marcadores a favor".



Convocatoria

?? 19 celestes viajan a Madrid en busca de la victoria. ¡HALA CELTA!#AtletiCelta #ANosaReconquista — RC Celta (@RCCelta) 12 de abril de 2019

Fran Escribá ha convocado ade LaLiga, en la que el conjunto celeste se enfrentará al-sábado, 18.30 horas-. Entran en la lista Sergio, Hugo Mallo, Costas, Araujo, Okay Yokuslu, Emre Mor, Fran Beltrán, Maxi Gómez, Pione Sisto, Rubén, Lobotka, Olaza, Hjulsager, Jensen, Boufal, Kevin, Jozabed, Cabral y Boudebouz. David Juncà y Brais Méndez son baja por lesión.. Radoja y Hoedt no están en la convocatoria.