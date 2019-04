Aspas responde a los que quieren hacerle una estatua o cambiar el himno del Celta

Iago Aspas continúa siendo noticia a pesar de que será baja en el choque que el Celta disputará mañana ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Con las aguas más calmadas tras una semana apoteósica en la que se ha convertido en héroe del celtismo y ha sido tema capital en medios españoles y europeos –'La Gazzeta dello Sport' y 'The Guardian' se hicieron eco de sus hazañas- con sus actuaciones ante Villarreal, Huesca y Real Sociedad, el 10 comentó la actualidad del equipo de Príncipe y su situación actual y futura en el club en una entrevista concedida a Radio Marca.

Fue preguntado por el clamor de los devotos ante sus demostraciones de 'afouteza' en Balaídos y lejos del feudo celeste, los cuales propusieron por redes sociales agradecerle su entrega levantando una estatua en su honor, haciéndolo presidente, cambiando el nombre del estadio olívico por el suyo o realizando lo mismo con el nombre de la ciudad -Aspasgrado por Vigo-. Y no solo los aficionados, también el exfutbolista del Celta y ahora entrenador Patxi Salinas, que solicitó que se incluyese el nombre de Iago Aspas en la letra del himno. El genio de Moaña fue claro. Son reconocimientos que, por ahora, no tienen cabida. "Eso son palabras mayores; mejor, cuando me retire", señaló.

En esta nube de elogios, Aspas destacó que esta semana mágica entre la remontada del Villarreal y la de la Real Sociedad fue "la mejor" de su vida "en cuanto a goles y felicidad". Sobre las lágrimas al término del encuentro ante el submarino amarillo, desveló que, aunque no suele "llorar mucho", la "presión del día a día, la familia, la gente, la afición y la situación" en la que estaba el equipo, "que no era para tirar cohetes", provocaron que rompiese a llorar.



Su futuro en el equipo celeste

Otro de los temas sobre los que se pronunció el 10 y se mostró contundente fue su continuidad en el equipo vigués. El celtismo puede respirar tranquilo. Su baluarte aseguró en la entrevista que, "ahora mismo", no se ve "con otra camiseta" y, en una hipotética situación de descenso a segunda división, avanza que hablaría con el club. "No me he parado a pensarlo porque creo que no vamos a bajar. Tengo ese pensamiento días tras día que me levanto. Estuvimos un mes en descenso. Cuando llegue el momento, ya lo hablaría con el club. Ahora mismo, no estoy pensando en eso", añadió.