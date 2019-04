Restablecido el servicio de la web del Celta tras casi 5 horas colgado

La página web del Celta vuelve a funcionar después de casi 5 horas inoperativa, desde las 10 horas de hoy, coincidiendo con la apertura de taquillas y venta de entradas -a precio reducido- y entrega de invitaciones para el choque ante el Girona -el sábado 20 de abril en Balaídos-. Los aficionados han mostrado su malestar en redes y se lo han hecho saber al conjunto celeste a través de Twitter, donde el club ha publicado un mensaje esta misma mañana en la que, precisamente, comunica la posibilidad de retirar los billetes y las invitaciones para abonados mediante el servicio web y en Balaídos, donde se han formado largas colas.





@gradaderio He identificado 40 semanforos, bocas de riego, autobuses, he seleccionado la zona del estadio, he esperado a que se cargasen los asientos, pero nada. no cnsigo invitación