Olaza y Boufal, sociedad en construcción

La irrupción de Olaza constituye una de las alegrías de la semana mágica. El uruguayo había quedado excluido de las primeras siete convocatorias, tanto con Cardoso como con Escribá, desde su llegada. La lesión de Juncà le ha abierto un hueco en el once inicial y lo ha aprovechado, tan consistente en defensa como concreto en ataque. "Me he sentido muy bien en estos tres partidos. Los compañeros me han ayudado mucho, me han dado mucha confianza", proclama.

Con Olaza se temía el fiasco. El flanco izquierdo ha sido una herida abierta durante toda la temporada. El uruguayo no parecía capaz de disputarle el puesto a Juncá. Desde el club apuntan que a Olaza lo lastraba la baja forma. Escribá lo tuvo que sustituir en el minuto 88 del partido contra el Villarreal. Él lo niega: "Desde el primer momento estaba bien físicamente. En el primer partido era normal acalambrarse después de estar tiempo sin jugar, en el segundo no me acalambré y en el tercero menos. Cada vez me vengo sintiendo mejor". Su explicación es otra: "Cuando llega un jugador nuevo hay una adaptación. Uno tiene que trabajar para esperar la oportunidad y tratar de aprovecharla cuando toque".

Asegura el joven que siempre se mantuvo impermeable a las dudas del entorno. "Mi personalidad no es así. No tengo que demostrar nada a nadie. Llegué y traté de dar lo mejor, siempre trataré de dar lo mejor. No estoy pendiente de las redes, subo una foto cada tanto. Estoy convencido de que uno debe siempre trabajar para sí mismo y ser positivo", argumenta. Tampoco llegó jamás a arrepentirse de su fichaje por el Celta: "Cuando tomo una decisión, no me arrepiento. Al contrario, estar aquí, en este gran equipo, y jugar la Liga es una oportunidad linda".

Maxi Gómez ha sido su mejor cicerone en Vigo. Compatriota y casi coetáneo, Maxi le ha ayudado en la vida cotidiana y se le ofrece como rematador a sus precisos centros, como en el segundo gol al Villarreal. "Maxi me ha tratado muy bien desde que llegué. Me hizo entrar al grupo más fácil. Le estoy muy agradecido por hacerme sentir uno más rápidamente".

Queda por encajar otra pieza en una sociedad que puede resultar productiva. Boufal es su compañero de banda; un extremo de encarar, antes que de esperar que el lateral lo doble. Por eso Olaza suele centrar, en todo caso, a varios metros de la línea de fondo, cuando Boufal entrega hacia atrás. El uruguayo respeta la personalidad del francomarroquí: "Sofiane es un jugador de gran calidad, de gran habilidad, con un gran uno contra uno. Con él lo hablamos eso. Cuando tenga que encarar, que encare. Gana la mayoría de los duelos. Es uno de nuestros puntos fuertes. Tampoco es siempre ni jugármela a mí ni siempre encarar. Tratamos de hablarlo. Cuando puede me la da; cuando no, encara".