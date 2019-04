Remontada épica y locura en Balaídos con un doblete de Aspas

. El Celta ha vuelto a remontar tras la locura ante el Villarreal y hoy le ha regalado a los celtiñas un pase con todos los ingredientes: penalti inexistente para la Real, empate del Celta desde los 11 metros a la vuelta del descanso, expulsión de William José por agresión, el oportunismo de Aspas para levantar el marcador, Rubén Blanco convertido en muro y el descubrimiento de Boudebouz como algo más que un fichaje a la desesperada en invierno., los aledaños de Balaídos ya olían a fútbol desde varias horas antes con batucadas, gritos y un recibimiento triunfal del autobús local que invitaba a otra función teatral como la vivida dos semanas atrás ante el submarino amarillo. Y así fue. Con el mismo guion, Melero López señalaría el peor castigo para el Celta tras una patada insuficiente de Lucas Olaza a Oyarzabal en un conato de despeje.y William José sonreía bajo el diluvio que caía sobre Vigo La primera parte remataría con dominio donostiarra y con un Celta poco acertado y tímido en las llegadas. Cualquiera podría intuir lo peor, un final dramático, pero la historia dio un giro tras la reanudación como cualquier filme que se precie.Dicen que los penaltis que no son no se marcan, el de la Real sí entró, pero entonces le esperaba el castigo: pena máxima en la misma área, pero para el Celta después de que Ruli zancadillease a Aspas en una salida en falso, y que acabaría transformando él mismo en un déjà vu del pasado sábado.El 'Rey das bateas' volvía a obrar el milagro, ha vuelto para quedarse -aunque se pierde el choque ante el Atleti en el Wanda por cumplir ciclo de tarjetas amarillas-, para echarse el equipo a la espalda y reconquistar LaLiga El Celta poco a poco se iba sintiendo más cómodo,. En una de esas, William José cambiaría su sonrisa por un codazo en el estómago a Okay Yokuslu que le causó la tarjeta roja directa. De héroe a villano.La Real se desmontaba a medida que el Celta creía en la remontada, ycon un testarazo tras un fallo clamoroso del arquero argentino, desafortunado en el día de hoy. Y, para acabar la función, el mejor final posible: Maxi remataba a placer tras una jugada individual y sobrada de calidad de Boudebouz por el flanco izquierdo.El-a la espera de lo que haga el Villarreal ante el Betis-. Se coloca por delante del Valladolid y del submarino amarillo como quinto por la cola. Por delante, le quedan retos de altura.para medirse a un, recibirá después al Girona en casa y, en el esprín final, Espanyol (fuera), Leganés (fuera), Barça (casa), Athletic (fuera) y Rayo Vallecano (casa). 'Nunca choveu que non escampase'.

Ficha técnica:



3 - Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Araujo, Olaza; Okay, Lobotka, Jozabed; Iago Aspas, Boufal (Hjulager, min.81) y Maxi Gómez.



1 - Real Sociedad: Gero Rulli; Zaldua, Aritz, Raúl Navas, Theo; Merino (Bautista, min.81), Rubén Pardo (Sangali, min,55), Zubeldia; Mikel Oyarzabal, Sandro (Juanmi, min.60) y William José.

Goles: 0-1 William Jose (p), min.32; 1-1 Iago Aspas (p), min.50; 2-1 Iago Aspas, min.70; 3-1 Maxi Gómez, min.90



Árbitro: Melero López (colegio andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa a William José (min.58). Además, amonestó a Iagp Aspas y Okay por parte del Celta de Vigo, y a Gero Rulli por parte de la Real Sociedad.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.519 espectadores.