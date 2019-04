Escribá: "No es justo centrar las críticas en la defensa"

Fran Escribá aplazó a hoy algunas de las decisiones que debe tomar de cara al partido contra la Real Sociedad, ya que horas antes del duelo realizarán una sesión de activación en Balaídos. Ese será el momento en que decida la convocatoria aunque en la rueda de prensa posterior al último entrenamiento aclaró que todos están en buenas condiciones (salvo Juncá y Brais) y que el partido en Huesca no dejó más consecuencias. En ese sentido puntualizó que Iago Aspas, que acabó reventado, "está perfecto para mañana. Una pequeña sobrecarga de cansancio después de dos partidos seguidos tras tanto tiempo de baja, pero está bien".

Avisó Escribá de que la baja de Brais ya tiene claro cómo la va a cubrir: "Es un jugador importante, que nos da muchas cosas, el otro día además volvió a ver portería?ahora estaremos un tiempo sin él. Pero estoy seguro de que quien salga en su lugar lo hará perfecto".

El entrenador del Celta no está de acuerdo con las críticas al nivel defensivo del equipo que volvieron a escucharse tras el partido en Huesca: "Nos encontramos ante un equipo que se basó en el ataque directo y en la segunda jugada y son acciones difíciles de defender. Puede parecer que el equipo defendió peor de lo que realmente defendió. Todo vino de rechaces y de segundas jugadas que nos perjudicaron. Son muy difíciles de controlar, hay una parte aleatoria en dónde cae ese balón que a veces no tiene que ver con el comportamiento defensivo del equipo. Posicionalmente estuvimos bien tanto en Villarreal como en Hueca y no nos generaron tanto como parece".

En ese sentido aseguró que "Ofensivamente seguimos produciendo. Aunque hayamos encajado cinco, hicimos seis. No me gustan los partidos tan abiertos, pero mientras ganemos?". Y continuó "somos un equipo equilibrado. Está más junto a la hora defender. Hemos ganado en orden y no hemos perdido eficacia arriba".

Sobre la Real Sociedad advirtió que se trata de un equipo con grandes peligros porque "tiene laterales de mucho recorrido y jugadores interiores muy buenos. Equipo interesante que me gusta mucho. Vamos a intentar discutirles la posesión, defender a veces con balón y tener cuidado que no nos hagan daño en las transiciones". Y prevé día complicado para los interiores porque "a nivel físico va a ser un partido duro. No tanto por preocuparse por ellos sino también por aprovechar los espacios que nos dejen. La idea no es defender sino atacarles".

El entrenador también habló de la importancia que tendrán los aficionados en el encuentro de esta tarde: " A nivel de compromiso vamos a estar al nivel del día del Villarreal y la gente, aunque el día esté desapacible, va a estar con nosotros. Esa comunión que hubo necesitamos que se produzca de nuevo mañana -por hoy-. Eso también pasa porque hagamos un partido igual a nivel de entrega y compromiso".