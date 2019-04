En la montaña rusa

El aspecto emocional también tiene su adiestramiento. De ello se encarga en la plantilla céltica Joaquín Dosil. Y como en el aspecto táctico o físico, el trabajo diario ayuda pero no garantiza el éxito. No existen fórmulas mágicas. Pero la psicología deportiva y el coaching ayudan a entender esas situaciones de máxima tensión que muchas veces se analizan simplemente como errores de juicio. Diego Núñez, experto en la materia que ha colaborado con clubes de diferentes deportes, explica los mecanismos psicológicos que funcionan en casos como el céltico.

Partidos de montaña rusa, jugadores bloqueados o demasiado excitados, fases de miedo o euforia, errores evidentes de elección... El Celta está experimentando el caleidoscopio pasional de la lucha por la permanencia. Diego Núñez, psicólogo deportivo y coach, que ha trabajado con Barcelona B, Octavio, Amfiv o Teucro, explica los mecanismos emocionales que funcionan en trances de máxima tensión en el deporte profesional.

un proceso natural

Núñez advierte que saber manejar el aspecto emocional "ayuda cuando todo lo demás está igualado. Puedes tener un equipo zen, que mentalmente no se vaya, pero si táctica o técnicamente eres inferior...". Advierte igualmente que la "inteligencia emocional" se afina "por un proceso natural". El jugador de élite "ya gestiona emocionalmente. Si no, no habría llegado donde está". El coaching profesional rebaña las posibilidades, sin milagros.

trabajo de fondo

La psicología deportiva ha ido instalándose en los cuerpos técnicos. Pero sobre todo en aspectos como "la visualización, el nivel de activación, cómo rendir más, lo que está en los manuales. Pero no trabajas los estados emocionales", advierte Diego Núñez. Eso concierne al coaching, aún por asimilar. "Cuando trabajas esa parte emocional, cuesta. En el Teucro teníamos cada día cinco minutos de meditación y también antes de los partidos. Al principio te miran como un bicho raro. Si el grupo empieza a entenderlo, es más fácil. Es un proceso".

sin fórmulas mágicas

Núñez avisa que no existen fórmulas mágicas que atemperen los desequilibrios. "Todo se gestiona a través del pensamiento, que te lleva a estados emocionales. No es un tema de bomberos, de ahora y ya, sino de trabajar durante toda la temporada el pensamiento positivo, los pensamientos automáticos, la meditación?". El objetivo de un coach es que "el jugador sea capaz de ser consciente de sus pensamientos, que tenga recursos para activarse más si está poco activado o posea técnicas de relajación si está sobreactivado".

El nivel de activación

Núñez esgrime un concepto esencial: "A nivel emocional existe el nivel de activación. Es como una campana. Hay una fase ascendente. El nivel óptimo de activación se llama eustrés. Genera acción, movimiento. Cuando llegas a la cúpula de la campana y te pasas, se conoce como distrés, el estrés negativo. Los jugadores llegan a un estado de activación óptimo pero luego el pensamiento les lleva al exceso de activación. Ese pensamiento de "no somos capaces", "no tenemos un referente", "no está Aspas", "no marcamos gol"? Llega Aspas y el pensamiento es "tenemos a Aspas", "tenemos gol". Eso te lleva a un estado óptimo emocional. Si en Huesca te pones con un 0-2, te marcan el 1-2 y el pensamiento empieza a trabajar. Te lleva a situaciones de miedo, que a su vez te conducen a situaciones de estrés y te pasas en el nivel de activación".

El campo visual

Se dan efectos físicos constatables: "Existe una cuestión biológica, el campo visual se cierra cuando se produce un exceso de activación. Desde fuera te preguntas cómo un jugador no pudo ver una jugada. Y no la ha visto, se da un estrechamiento de la atención. Eso también influye en la percepción del juego colectivo".

Dos tipos de jugador

La forma en que un futbolista traduce aquello que siente depende de su naturaleza: "Aquellos jugadores que por su carácter son más introvertidos no se la juegan en un momento dado, no se complican la vida: "Yo aseguro y se la paso a este"; aquellos extrovertidos, que tienen más protagonismo, cometen el exceso de jugársela más individualmente. Están sobreactivados, quieren concluir las jugadas. Depende de la personalidad".

la acción de boufal

La acción que Mallo le reprocha a Boufal, el contragolpe que culmina disparando en vez de pasar a Aspas, pueder tener diferentes lecturas: "Tienes que estar en la cabeza del jugador, si realmente no lo vio o se la quiso jugar. Entiendo que Boufal quiere protagonismo y si está sobreactivado, se la va a jugar más de la cuenta".

Cambio de objetivo

Equipos como el Celta o el Villarreal, diseñados para pelear por Europa o al menos con ese discurso, han tenido que reprogramarse mentalmente. "El equipo fija unos objetivos y los jugadores se alinean con el objetivo del equipo. Cuando no se produce, hay que hacer un replanteamiento de objetivos individuales y colectivos", analiza Núñez. "Hay jugadores más acostumbrados a jugársela en una final de la Copa de Europa y otros en un descenso. El estado emocional cambia. Cuando tienes jugadores acostumbrados a estar abajo, los estados emocionales son diferentes. En el caso contrario un jugador no tiene recursos, no los ve: "Con lo buenos que somos, ¿por qué estamos aquí?", se pregunta".

el peso de la implicación

Escribá niega que exista falta de implicación en la plantilla. Argumenta que llegan al mismo problema desde el lado contrario. "Les afecta demasiado", contrapone el técnico. En el vestuario conviven todo tipo de personalidades, biografías y situaciones contractuales. "Puede ser positivo en ambos casos y negativo en ambos casos", indica Núñez sobre el exceso de implicación y su defecto. "Puede que los canteranos tengan un exceso de responsabilidad y eso se traduzca en un exceso de activación. Otros creen que su objetivo es lucirse, se van a ir y quieren hacer cuatro jugaditas. Y ya los objetivos están desalineados. El ser humano busca sus objetivos inviduales. La gestión emocional no se puede hacer de aquí a mañana. Los jugadores deben tener recursos para saber cómo se sienten. Es importante trabajar durante toda la temporada conocimiento y práctica", insiste.

Las lágrimas de aspas

Puede resultar chocante que Aspas, el jugador que mejor se maneja sobre el abismo, acabe sollozando tras ejercer de héroe. Núñez lo explica como "un exceso de tensión en el partido, que viene por cómo se dio el resultado. Si el Celta llega a ir en ventaja desde el inicio no sale llorando al acabar el partido, sino sonriendo. Había un pensamiento negativo de su parte: "A ver si no somos capaces", "estaban esperando a que yo llegase y vamos 0-2"... Cuando se ponen por delante, esa reacción viene por todo".