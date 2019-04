Iago Aspas está de moda, y no es la primera vez que lo consigue. Lo estaba tras la hazaña ante el Villarreal y lo está hoy, después de marcar ante el Huesca y regalar dos goles para lograr el empate en El Alcaraz. No solo el mundo del fútbol se rinde ante sus actuaciones, también los artistas. Unos días después de la "carta" del columnista británico de The Guardian Sid Lowe, en la que alababa al crac del conjunto celeste, el rapero Blon, colaborador del programa 'Los lunes al gol', de Gol, se ha atrevido a crear un tema de menos de minuto y medio dedicado al genio de Moaña. Las reacciones de los seguidores del Celta, encantados y emocionados con la actuación del cantante, no se han hecho esperar.



"El Celta sonríe y a nadie le extraña. Otro paso escalando la montaña. Ya están más cerca de conseguir la hazaña gracias a los trucos del mago de Moaña, porque Iago es quien abre el camino gracias a un doblete que sí fue felino". Así comienza la dedicatoria de Blon al futbolista, al que define como "Rey en el norte", y continúa: "Su equipo nunca se quedará en blanco. El descenso no existe si Iago está en el campo".