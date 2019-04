Hugo Mallo se disculpa por sus declaraciones sobre Boufal

Las palabras de Hugo Mallo al término del partido ante el Huesca, en el que el Celta logró un agónico empate a tres goles después de ir ganando por 0-2 en la primera parte, desató la polémica, sobre todo en las redes sociales, donde los aficionados mostraron su desacuerdo al entender que el capitán descargaba toda la responsabilidad del resultado en un compañero, en este caso Boufal.

Tras sus declaraciones, se disculpó a través de las redes sociales indicando que "me expliqué mal". "No era mi intención señalar a un compañero. No soy nadie para hacerlo y soy el primero que fallo. Lo más importante es que somos un equipo y que puedo asegurar que el vestuario está unido".