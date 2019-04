Otra cita clave para el Celta en Huesca

El Celta busca la segunda victoria consecutiva en una semana que se le presenta propicia para intentar escapar de los puestos de descenso. Necesita ganar hoy al Huesca (El Alcoraz, 20:30 horas), colista con 22 puntos, seis menos que los célticos. Pero estas diferencias son engañosas, pues el equipo oscense compite como cualquiera en la máxima categoría. De hecho, el domingo a punto estuvo de dar la sorpresa en el Bernabéu, donde los de Escribá apenas ofrecieron resistencia. La buena noticia para los célticos es que volverá a estar disponible Iago Aspas, un futbolista determinante y en quien están depositadas todas las esperanzas para salvar la comprometida situación deportiva del club. Ya lo demostró el '10' celeste ante el Villarreal liderando la remontada con dos goles y disputando casi el partido completo, a pesar de que reaparecía después de casi tres meses de convalecencia por una complicada lesión muscular en un gemelo. Con el genio de Moaña en el campo todo es posible para un Celta que presentará algún cambio en el once por motivos tácticos, según apuntaba ayer su entrenador.

Fran Escribá no puede contar todavía con el lesionado David Juncà, aunque encontró en Lucas Olaza un buen recambio para el lateral izquierdo. El uruguayo dio la asistencia para que Maxi Gómez anotase el gol del empate ante el conjunto castellonense. El internacional charrúa acababa así con más de dos meses sin marcar.

En la lista de los convocados del Celta para El Alcoraz destaca la ausencia de Néstor Araújo, que tampoco estuvo en la anterior cita por regresar de los compromisos con su selección casi sin tiempo para entrenar, con un golpe en el tobillo y con gastroenteritis. Tampoco cuenta en esta ocasión Escribá con un Pione Sisto que fue uno de los recambios en la anterior jornada. Jensen y Hjulsager, junto a Radoja, también se quedan en Vigo.

Diecinueve jugadores componen la expedición celeste que viaja esta mañana a tierras del Alto Aragón, pues Escribá ha incluido a tres porteros: Rubén Blanco, Sergio Álvarez e Iván Villar. En defensa se espera que repita el mismo cuarteto que frente al Villarreal, con Mallo y Olaza en los laterales, con Costas y Hoedt como centrales. Gustavo Cabral y Kevin Vázquez esperarían desde el banquillo.

La novedad en el once puede producirse en el centro del campo. Ante un rival que juega con un dibujo de 5-3-2, Escribá parece decidido a apostar por reforzar la medular, donde Okay y Lobotka parecen inamovibles en estos momentos. Jozabed o Beltrán completarían la línea de tres centrocampistas. Si el técnico valenciano apostase por presentar un 4-3-3, el damnificado sería probablemente Sofiane Boufal, pues en ataque se espera la presencia de Brais Méndez, partiendo desde la derecha, con Aspas y Maxi Gómez disfrutando de libertad de movimientos por el frente del ataque para dificultar la labor de los tres centrales que suele presentar Francisco Rodríguez en un Huesca que intenta recuperar los buenos resultados que le metieron de nuevo en la pelea por la permanencia cuando ya se le daba por desahuciado.

Pero el equipo de Francisco no pierde la esperanza ni le supera la presión en su primer año en la máxima categoría. Mantiene inquebrantable la ilusión de los humildes por competir en la élite. Para ello, el equipo del técnico andaluz es muy generoso en el compromiso y en la pelea por el objetivo común de abandonar la posición de colista. Como ocurrió en la jornada anterior en Balaídos, El Alcoraz, que presentará el aforo completo en sus más de ocho mil asientos, será el escenario de un partido en el que se jugarán más de tres puntos. Huesca y Celta son rivales directos por evitar el descenso. Los celestes ganaron a los azulgranas en Balaídos (2-0) en la primera vuelta. Aspas, como casi siempre, fue la estrella del partido con otro doblete.

En las cinco citas precedentes de los célticos en Huesca, todas ellas en Segunda División, se produjeron cuatro empates y un triunfo de los visitantes (1-2 en el curso 2010-11, con tantos de De Lucas y de David Rodríguez.

En los locales, la duda en el once ante el Celta estará en si Francisco podrá contar con Jorge Miramón o Carlos Akapo, los dos laterales derechos que tiene entre algodones. En caso de que no pudiera contar con ninguno de ellos, todo apunta a que será el centrocampista Yangel Herrera el que ocupe dicha posición. Para este partido, el Huesca recupera a David Ferreiro, tras cumplir un partido de suspensión. En la plantilla del conjunto oscense está el ex portero céltico Javi Varas, así como el ex deportivista Luisinho, que sale de una lesión.