Lágrimas que conmueven

No es Iago Aspas un ser beatífico e impoluto, desprovisto de apetitos. Negocia duro en los despachos. Exige, como cualquier jugador de su talla. Pero al entrar en la cancha es siempre otra vez un niño que ama el juego y la camiseta que porta, un niño que llora de angustia y felicidad.

Iago Aspas se sienta en el banquillo, tras liderar la remontada, y rompe a llorar. Los compañeros se van percatando y le palmean la cabeza. No cesan las lágrimas tras el pitido final. Llora camino de los vestuarios, abrazado por Sergio Álvarez o Kevin. Las frustraciones de tres meses de lesión, los tormentos contemplados desde la grada y las angustias acumuladas en las horas previas estallan en ese caudal ingobernable, que solo cesará ante el micrófono de Bein. "Por todo un poco", explicará sobre su reacción. "Hemos sufrido mucho en este tiempo, yo también he sufrido".

La imagen no pasa desapercibida. El héroe de la jornada, en vez de reír, llora y conmueve al mundo del fútbol. Afamados periodistas le ensalzan la emoción por lo que significa. "Iago Aspas, lágrimas de verdad. Tipos así siempre en mi equipo. Pedazo de crack", escribe Julio Maldonado, "Maldini". Isabel Forner, de Bein Sport, sostiene: "La imagen de Iago Aspas llorando desconsolado en el banquillo es el fútbol en su máxima expresión. Es el niño que lleva los colores marcados a fuego. El que sufre con su equipo y solo quería volver para ayudar. Iago me recuerda qué es el fútbol cuando solo se habla de dinero". Danae Boronat, de Bein y Movistar, defiende: "El fútbol es sentimiento y por eso Iago Aspas es el fútbol. Tu emoción es nuestra emoción, tu sufrimiento nuestro sufrimiento. Ojalá esas lágrimas acaben siendo de alegría al final de temporada".

Rubén Uría concluye: "Cómo no va a querer la gente de Vigo a Iago Aspas. No es que sea el mejor jugador del Celta, que lo es. No es que sea el Messi de Balaídos, que lo es. Es que es el hincha número uno del club y lleva el escudo bordado en el corazón. A gente así la quieres en tu equipo. Siempre".