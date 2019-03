Celtismo a manos llenas para recibir al equipo

Balaídos grita, salta, baila, canta... Balaídos ruge. Miles de celtistas se han agolpado dos horas antes del trascendental partido de esta tarde del Celta contra el Villarreal para recibir al equipo como en las grandes ocasiones. Esta vez no es un por un duelo europeo ni por derbi gallego, esta vez la afición ha respondido para dar todo su apoyo al equipo en una situación de urgencias. El conjunto celeste se encuentra a cinco puntos de la salvación, quedan diez jornadas por delante y el camino a la permanencia empieza esta tarde en el duelo directo frente al submarino amarillo. La marea celeste se extiende desde la asociación de vecinos del Val do Fragoso hasta las pistas de atletismo.



El autobús en el que viajaban los jugadores hizo esperar a los aficionados, concentrados en los alrededores del estadio desde antes de las 16.30 horas. El Celta no apareció por Balaídos hasta las 16.55 horas y tardó casi diez minutos en recorrer todo el pasillo formado por el celtismo. Bengalas, bufantas, bombos y muchos cánticos para alentar a los futbolistas minutos antes de que Fran Escribá dé a conocer la alineación. Una alineación en la que seguro que estará Iago Aspas, el estandarte en el que todo el celtismo ha depositado sus esperanzas esta tarde.







Alineaciones confirmadas

#CeltaVillarreal | ¡Y ya tenemos a los once groguets ?? que saltarán al césped de Balaídos! ¡La principal novedad en la alineación es el debut de @xavierquintilla en @LaLiga! pic.twitter.com/ic3JVzPnMf — Villarreal CF (@VillarrealCF) 30 de marzo de 2019

El regreso de Iago Aspas no es la única novedad en la alineación que presentará esta tarde Fran Escribá. La lesión de David Juncà ha propiciado el debut en el lateral izquierdo de Lucas Olaza. El argentino, llegado en el mercado invernal, jugará frente al Villarreal sus primeros minutos con la camiseta celeste. También vuelve al once Wesley Hoedt debido a que Araújo no ha conseguido llegar al partido después de volver tocado del parón de selecciones. Emre Mor estará en el banquillo.