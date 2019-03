La afición se calza las botas del jugador número doce

El celtismo, fiel a su tradición, ha respondido al toque de corneta. Silbidos, indiferencia, divisiones, disgusto... Las diferentes reacciones o fases de asunción de una temporada aciaga quedan atrás. Se diluyen o aparcan. Prima la unión. Las entradas se agotaron hace días. Algún abonado que no puede acudir al estadio ofrece su asiento en las redes sociales. Los expertos auguran el lleno que no hubo durante los últimos años en oportunidades más venturosas. "Estará a reventar", pronostica Dani Iglesias, miembro de la Peña Natxo Insa. Un colectivo bautizado en honor al autor del gol que culminó el milabro de la permanencia del 4% no necesita más pruebas de fe: "Representamos ese espíritu. No Celta funcionamos así. É o que nos gusta. Está na nosa historia. É a nosa loita, o noso hábitat".

FARO reúne en Balaídos a aficionados y peñas que encarnan ese espíritu de jugador número doce. Están Le-chuzas Celestes, Afouteza, Churrascos... Aunque confinados a la grada, se sienten listos para convertirse literalmente en un factor que influya en el encuentro. Ellos también se calzan las botas de los futbolistas. "La situación está complicada pero la vamos a sacar adelante entre todos, la afición y el equipo", pronostica Laureano, de Terra Celeste. "Estamos muy enganchados y no habrá problemas. Sufriremos, pero es normal".

Desde Sempre Pahíño auguran igualmente un "partido difícil", a lo que añaden: "Estamos esperanzados, con muy buena onda, la vuelta de Aspas y el estadio prácticamente lleno. Se espera algo importante, se siente. No será un partido de ganar con comodidad, pero creo que ganamos".

Marcos Barcariza, de Siareiros, embarcado en el portal Moiceleste, está acostumbrado a realizar diagnósticos en sus propios vídeos. "Espero que ganemos porque no queda otra", analiza. "O ganamos o nos metemos en un lío muy gordo. Ya estamos metidos en un lío, a cuatro puntos. Todo lo que no fuese ganar sería muy grave. Puede que los jugadores se sientan presionados". Matiza: "A ver si vuelve Iago Aspas, la presión le encanta. En caso de que vuelva y esté bien, seguro que sacamos una victoria que nos acercaría de lleno a la pelea". Se declara, en resumen, "esperanzado otra vez, después de estar hundido hace dos semanas. La afición se está volcando".

Es constante la referencia a la temporada 2012-2013 como ejemplo a seguir. "A situación está complicada pero teño a esperanza de que nos vamos a salvar. Se o ano do 4% o conseguimos, este ano ímonos salvar tamén", comenta Xoan, de Nós. Y Iago Rodríguez, de Centolos, confirma: "Hai que estar unidos como hai seis anos, recibir ó equipo, darle folgos e alentalo. Foi eficaz e volverá a selo".