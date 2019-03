Escribá se guarda la lista del Celta hasta mañana

El entrenador del Celta, Fran Escribá, no dará hasta mañana la convocatoria. Anticipó que Araújo ha llegado bien físicamente y que Aspas "está en perfectas condiciones". Pero oculta si lo alineará de inicio. "Es un jugador que vive más del talento que del físico", analiza.

Escribá, que tampoco aclara si alineará a Olaza o Kevin en el lateral izquierdo, reconoce que "recuperar a un jugador como él ayuda a todos".

"La mentalidad debe ser de final", sostiene y ve al equipo "preparado" para el encuentro. "En los tres partidos de esta semana sacaré al mejor once, lo cual no significa que jueguen los mismos, pero no gestionaré en función de tarjetas".

Revela también que ha hablado con Emre Mor: "Él sabe que tiene que dar más".