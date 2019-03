Escribá: "Debemos aprovechar el ambiente de la afición"

Fran Escribá repasó varios temas respecto al encuentro contra el Villarreal, aunque protegiendo decisiones como la titularidad de Aspas o la identidad del lateral izquierdo. El entrenador conmina a sus jugadores a aprovechar el apoyo que recibirán de los aficionados.

Convocatoria: "Venimos mañana a hacer una activación antes de ir al hotel. Ahí decidiremos el grupo, con la posibilidad incluso de que llevemos alguno más de los dieciocho".

Araújo: "Tenemos una activación mañana para ver a aquellos que llegaron más tarde por el tema de las selecciones. A nivel del golpe está fenomenal. Venía con el tema del jet lag y aunque era un entrenamiento corto e intenso, hemos preferido que hiciera un trabajo aparte. Pero en condiciones para jugar está".

Iago Aspas: "Está en perfectas condiciones. Afortunadamente es un jugador que vive más de su talento que del físico. Aunque lógicamente no está en las mejores condiciones, está disponible. No verán hasta mañana la decisión de si juega de inicio o no". Escribá analiza la trascendencia espiritual del moañés: "Cuando dispones de tus mejores jugadores, lo ves más factibles. E igual los compañeros cuando recuperas a un jugador importante. Y a nivel de afición también será importante la presencia de Iago. Cuando un jugador es bueno, no solo cuenta lo que aporta dentro del campo sino ese factor que no se ve, que es el anímico". Un Aspas, por otra parte, que regresa con cuatro tarjeta amarillas acumuladas en el ciclo. "Lo hablé en su momento pero lo hablé al grupo. Iago estaba en la conversación. Debemos disputar todo y ser un equipo que no proteste, que respete la decisión de los árbitros y más hoy en día, que si hay una decisión grave siempre se puede corregir. No quiero ninguna tarjeta por protestar. Si alguna tarjeta provoca la sanción de un jugador, que sea por un choque. No es ni mi forma de ser como entrenador ni quiero que sea así mi equipo. No sé ni el árbitro de mañana", asegura Escribá.



Rotaciones: "En los tres partidos que vienen esta semana voy a sacar el mejor once que yo crea disponible. Lo cual no significa que vayan a jugar los mismos once. Pero no voy a gestionar el once en función de tarjetas, de que en cuatro días jugamos en Huesca. Lo único que nos importan es mañana. Si después hemos perdido a un jugador por un golpe, por una acumulación de amarillas, ya gestionaremos eso. Todo el grupo tiene que estar disponible. Todos tienen su oportunidad e incluso en el caso de los que no la tienen su actitud va a ser fundamental para animar desde fuera".

Lateral izquierdo: "Dije que las dos opciones eran Lucas y Kevin. Lógicamente la respuesta es la misma".

Emre Mor: "Entrena mejor, la verdad. Él sabe que tiene que dar más. Es un jugador del que esperaba mucho y él tiene que ser consciente de que no lo ha dado. No podemos pensar siempre que la culpa es de los demás. Al final él tiene que hacer autocrítica. Yo he hablado con él. Sabe que no ha rendido y está dispuesto a ayudar al equipo en lo que queda, ya que hasta ahora aportó poco".

Estado anímico de la plantilla: "Si dijera que no los veo bien, mentiría. Desde que he llegado los he visto bien. No con ansiedad, pero sí con la necesidad lógica. Muchas veces al futbolista se le acusa en general de que le da igual todo y que el año que viene está en otro sitio, que no siente en los goles. Y no es así. En parte en la situación límite en la que empezamos a encontrarnos vendría hasta bien que no les afectase tanto. Es gente que siente el club, que siente lo que pasa y siente que la afición no esté contenta con el grupo. Eso les afecta. No estamos en el mejor momento anímico, pero el equipo está preparado, concienciado y con todo puesto para darle la vuelta a la situación".

Partido crucial: "Final, como decisivo, no es. Quedan partidos y puntos suficientes tanto si nos va bien como si nos va mal. Pero sí quiero que la mentalidad sea esa. No quiero mentalidad de que nos quedan diez jornadas, sino mentalidad de que nos quedan diez campeonatos de una jornada cada una. Debemos jugar como si fueran diez finales. Son partidos que no vuelven. En este caso, además, con un rival que está cerca de nosotros. Ganar significaría ganar el golaveraje y volver a estar con ellos. En ese sentido sí que quiero que lo vivamos como lo que es, un partido importantísimo".

Villarreal: "Conozco bien a ese equipo. La mitad de la plantilla han sido jugadores míos. Es una plantilla muy completa. De todos los que estamos en situación peligrosa, de mitad de tabla para abajo, era el más impensable para todos. Está en competición europea, lo está haciendo bien y lleva varios años seguidos en Europa. Es un equipo que en un año normal, y tan irregular como ha sido por arriba, seguramente debería estar luchando por posiciones Champions. Es una excelente plantilla. Es un buen grupo, también a nivel humano. Han cambiado de sistema con Calleja. Estaban acostumbrados a jugar con defensa de cuatro y ahora juegan con defensa de cinco. Ya veremos mañana lo que sacan. Es un equipo que se puede adaptar a cualquier tipo de situación y a cualquier tipo de rival".

Ambiente: "La lógica dice que debemos aprovechar el ambiente positivo que se ha generado en la afición, ese ambiente de estar todos a una. Nosotros somos los primeros que debemos aportar. Pero al mismo tiempo hay que gestionar la ansiedad desde la tranquilidad. Debemos pensar que son 90 minutos. Veo partidos muy igualados de aquí al final de temporada. No veo partidos con grandes desequilibrios. Estar tranquilos, aprovechar esos momentos, los pequeños detalles, la concentración, la atención, aprovechar las ocasiones que tengamos€ Todo eso va a ser importante. Esos detalles hacen mucho. Debemos tener tranquilidad de saber que son 90 minutos y a la vez ser un equipo intenso desde el minuto uno.

A nosotros nos debe influir el apoyo de la gente. La gente no ha fallado en ningún partido. Somos nosotros los que hemos fallado a la afición. Nos tiene que influir desde un punto de vista positivo, que la gente se vuelque todavía más con el equipo tiene que hacernos dar más todavía si podemos. La exigencia de los que vendrán a animarnos es que el equipo se vacíe. Y eso es algo innegociable, que los jugadores saben. No puede ser un factor negativo, de nerviosismo, sino al revés, un factor positivo de alegría. Tenemos que aprovecharlo".

Temperatura: "A saber... A nivel de condición los dos equipos vamos a llegar en un momento similar. En un partido en el que estamos tan exigidos, lo normal y lo que yo deseo es llegar muertos al final del partido. Es una exigencia. Si un entrenador quiere algo, es que los jugadores no puedan dar un paso más cuando llega el final del partido, evidentemente con un buen resultado. Y eso es lo que tenemos que hacer mañana. El calor no tiene por qué afectarnos más que a ellos".