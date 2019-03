Aspas: "La afición nos tiene que apoyar todo el partido"

Fran Escribá podrá contar por fin con Iago Aspas, máximo goleador y referencia indiscutible de un Celta que durante la lesión del moañés cayó en picado en la clasificación hasta convertirse en serio candidato al descenso, algo que intentará evitar en las diez finales que le restan hasta la conclusión del campeonato. El primero de estos compromisos se celebra mañana en Balaídos ante un rival directo en la clasificación, en la que el Villarreal aventaja a los célticos en cuatro puntos. Tras recibir el alta médica, Aspas habló para los medios del club, desde los que reclamó el apoyo incondicional del celtismo, que se prepara para llenar el estadio o protagonizar la mejor entrada de la temporada en el coliseo vigués (21.182 espectadores ante el Real Madrid). Escribá también podrá contar para esta trascendental cita con Hugo Mallo, ausente en el Santiago Bernabéu por sanción. El capitán del Celta, por su parte, apela a la "humildad y el trabajo" para superar la comprometida situación deportiva del conjunto celeste después de que el club confeccionase una plantilla para pelear por un puesto europeo.

"El del sábado es un partido muy importante para nosotros, tenemos que estar con la cabeza fría dentro del campo y con la gente apoyándonos durante noventa minutos para sacarlo adelante", propone Iago Aspas a través de Celta Media. Estas declaraciones se producían poco después de conocerse la noticia más esperada por el celtismo en las últimas semanas. Así, Escribá tendrá la oportunidad de incluir al delantero internacional en el once inicial o reservarlo para los minutos finales del partido ante el Villarreal.Se cierra así un episodio que se inició el 22 de diciembre en el Camp Nou cuando en la segunda mitad Aspas solicitó el cambio. Había sufrido una rotura fibrilar en el gemelo interno derecho. El 9 de febrero reapareció en Getafe, pero a la semana siguiente recayó de la lesión cuando se preparaba para jugar los últimos minutos frente al Levante. Sin tener en cuenta la presencia testimonial en el Coliseum Alfonso Pérez, Aspas se ha pasado 96 días de baja, 47 desde su recaída. Desde entonces, el Celta solo ha podido sumar 4 de los últimos 33 puntos en juego. Esa pésima trayectoria le llevó de la undécima plaza a la decimoctava, en la que se encuentra ahora, con 4 puntos de desventaja sobre el Villarreal y el Valladolid, que este fin de semana recibe en Zorrilla a la Real Sociedad. Un triunfo de los célticos, que no ganan desde el 2 de febrero ante el Sevilla, les mantendría vivos en la pelea con estos dos rivales por salvar la temporada. Una derrota y un triunfo de los pucelanos, dejaría a los de Escribá en una complicadísima situación.

A la espera de examinar el golpe que sufrió Néstor Araújo en el tobillo derecho con su selección, Escribá cuenta solamente con la baja de David Juncà para el partido del sábado, en el que el celtismo prepara un gran recibimiento al equipo fuera del estadio y el club ofrecerá servicio de transporte a los que asistan a la fiesta de la Reconquista. El zaguero catalán, que sufrió una rotura fibrilar en un aductor, apura su recuperación para reaparecer el miércoles próximo en Huesca o días después en Vigo ante la Real Sociedad.

"Ahora mismo estamos ante una dificultad con la que no contábamos a principio de temporada, pero es cierto que los jugadores que llevamos aquí tantos años y tantas experiencias nos tiene que ayudar para alcanzar el objetivo [la permanencia] desde la humildad y el trabajo, y eso inculcárselo a los más jóvenes", señala Hugo Mallo, que apela al compromiso de todo el equipo para solucionar la difícil situación: "Se necesita unión, compañerismo, sacrificio, ya no solo por uno mismo sino por el de al lado. En los momentos que se cae un compañero toca realizar su trabajo. Y así continuamente. Esto es difícil, es una carrera de fondo. Hay que tener, sobre todo, la cabeza fría. Jugamos en nuestra casa, el equipo rival tiene que notar esa presión y en ese aspecto la afición del Celta no ha fallado nunca. Las noches importantes, las noches en las que nos jugamos el infierno siempre ha respondido, siempre ha estado de nuestro lado".

Aspas también recurre al celtismo como punto de apoyo para ganar al Villarreal: "Que nos sigan apoyando como han hecho hasta ahora. Tenemos un partido muy, muy importante. Es importantísimo sacarlo adelante todos juntos".