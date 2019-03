La penúltima gran misión de Aspas

"Aspas es la prueba de que nunca se debe renunciar a los sueños", proclamaban varios diarios ingleses al día siguiente de que el moañés debutase con la selección española en Wembley marcando un gol extraordinario. La frase haría el mismo daño que un puñal en Liverpool, donde no supieron apreciar el talento del moañés, que regresó a casa tras sus fracasos a orillas del Mersey y el Guadalquivir para seguir construyendo su leyenda en el Celta, que ahora necesita que Iago consiga otro "milagro" como el realizado el 6 de junio de 2009. Ese día, el de su estreno con la celeste en Balaídos, el moañés obtuvo los dos goles del triunfo ante el Alavés que permitían a los célticos evitar el descenso a Segunda B. La fotografía que resume esa jornada histórica está protagonizada, como no podía ser de otra manera, por Iago Aspas levantando los brazos mientras va subido a los hombros de Dani Abalo. El arousano y Quique de Lucas, otro de los componentes de aquel equipo que años después celebraría el ascenso a Primera, están convencidos de que Aspas reaparecerá ante el Villarreal tras casi tres meses de baja por una lesión fibrilar para salvar de nuevo al Celta de otra complicada situación. Ambos confían plenamente en la capacidad de San Iago.

"Iago es uno de los mejores jugadores de LaLiga y su ausencia en el Celta se notó muchísimo. Ahora vuelve y esperemos que lo haga en la mejor forma física posible para poder ayudar al equipo. Es fundamental para que el Celta consiga esas victorias que tanto necesita", conviene el excéltico Dani Abalo, ahora en el Langreo.

El futbolista de Vilagarcía comparte con De Lucas que Aspas está inmunizado contra la presión ambiental que rodea al fútbol. "Es imposible que a Iago le pueda afectar la presión que se genere sobre él en estos momentos. Eso es lo que menos le puede importar. Él siempre juega igual y lleva súper bien los partidos en los que hay mucha presión", apunta Abalo.

"Sin presión, no sería el jugador que es. Iago está donde está gracias a la presión que ha tenido y porque la sabe manejar. Fue capaz de resolver situaciones complicadas del equipo hace años, cuando era un jugador menos hecho; imagínate ahora que está súper capacitado. Pero en el fútbol no todo se puede controlar por mucha capacidad que tengas. Si él está a su nivel, el equipo va a tirar para arriba, seguro. Y, lógicamente, para que él esté a su nivel, los demás también tendrán que poner de su parte", subraya De Lucas, que ahora ejerce como representante de Hugo Mallo y de Claudio Beauvue.

Abalo y De Lucas, que coincidieron dos temporadas en el Celta, se muestran convencidos de que el club vigués salvará la complicada situación deportiva que le mantiene en puestos de descenso a falta de diez jornadas para concluir el campeonato. "Claro que le veo solución al Celta: ganando partidos, fíjate que fácil. La solución es ganar partidos. Ha estado cerca de ganar muchos que ha perdido y otros, empatarlos. Ahora mismo, el Celta tiene que pensar en ganar, nada más. No será fácil, pero está capacitado para hacerlo", apunta el ex futbolista catalán.

"Por plantilla y jugadores está claro que el Celta tiene muchas posibilidades de salir de ahí, sobre todo ahora que le vienen partidos contra rivales directos. Con la ayuda de la afición creo que pueden conseguir el objetivo. Es complicado., no es sencillo, se va a pasar mal, pero si todos reman en una sola dirección esto se puede sacar adelante", aifrma Abalo.

El arousano no olvida el momento que recoge la imagen que ilustra esta información y que supuso una explosión de alegría en Balaídos después de que Aspas le marcase al Alavés dos goles en los diez minutos finales (2-1). "Ese día me trae muy buenos recuerdos porque somos grandes amigos. Él debutaba ese día con el equipo en Balaídos y fue capaz de hacer esos dos goles. Se lo merecía más que nadie que lo sacase a hombros del campo. Estábamos muy contentos por lo que había logrado ese día, que ya es historia del Celta. y mucho más después de todo lo que consiguió en ese club. Me salió en ese momento subírmelo a los hombros porque había sido el héroe. Era un partido importantísimo y me salió así", añade Dani Abalo sobre un día que Iago Aspas fue el salvador.Ahora se espera que consiga su penúltima gran misión para salvar al Celta de otro descenso.