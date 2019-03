Celtarras anuncia su disolución tras más de 30 años de historia

"Por Galiza e polo Celta. Celtarras por sempre". Con estas palabras anunciaba anoche en Twitter su disolución la histórica peña celtista Celtarras, un proyecto que forjó, en la vieja bancada de Gol, un grupo de amigos que en 1987 quiso reivindicar a un tiempo su afición celeste y su compromiso con la "nación" gallega y su militancia antifascista.

Aquel proyecto, que según sus promotores llegó a convertise en un "referente" dentro del celtismo y en el "principal foco de animación" del estadio de Balaídos, llega a su fin acuciado por el desgaste propiciado por la pérdida de peñistas que, por motivos familiares, laborales o incluso "represivos", en forma de "multas desproporcionadas", han abandonado sus filas en los últimos tiempos. También señalan en su mensaje de despedida el "cansancio" de sus miembros más veteranos ante la "mercantilización" del fútbol moderno.

Con nostalgia recuerdan en su despedida sus más de treinta años de historia junto al Celta. "A ledicia dos ascensos, as decepcións en forma de descensos, as eliminatorias e finais copeiras inesquecibles, as noites europeas para enmarcar", apuntan, al tiempo que destacan "as manifestacións, as quedadas, os cortexos, as bengalas, os concertos, os sorrisos, as bágoas", e incluso "os porrazos da policía, as carreiras" o el "foso tantas veces saltado para celebrar o gol do noso celta". En definitiva, la "afouteza".

Recuerdan con afecto a los "amigos" de otras hinchadas y, sobre todo, a los "celtarras" que "quedaron polo camiño" y a los que "a día de hoxe se atopan presos en cárceres do Estado español", agregan.

En el comunicado, el colectivo anuncia el fin de sus actividades como grupo organizado, aunque su intención es que sea solo un hasta luego: "O noso legado sempre seguirá presente dentro e fóra de Balaídos, ben a modo particular ou ben noutros proxectos de animación actuais ou futuros onde o celtismo e a galeguidade vaian da man".

Otros de sus propósitos seguirán también vigentes, aseguran, tales como la lucha contra "cualquier expresión de fascismo, racismo u homofobia" dentro y fuera del estadio de fútbol.