Emre Mor vuelve a entrenar con el grupo

El centrocampista Emre Mor, con una contusión en el pie izquierdo, se reincorporó hoy a los entrenamientos del Celta, en una sesión en la que no trabajó Iago Aspas, que se quedó en el gimnasio.



Emre Mor se lesionó en la sesión del pasado miércoles y ayer no saltó al campo con sus compañeros, aunque esta mañana ya completó sin limitaciones el entrenamiento, incluido el partido que organizó el técnico Fran Escribá.



La ausencia de los internacionales que viajaron con sus selecciones -Maxi Gómez, Boufal, Lobotka, Jensen, Araujo y Okay Yokuslu- y los lesionados -David Juncá y Aspas- obligó al entrenador celeste a completar la sesión con varios futbolistas del equipo juvenil, ya que los habituales del filial que se ejercitan con el primer equipo entrenaron con el segundo equipo para preparar el choque contra la Cultural Leonesa.