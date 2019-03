Lobotka: "Es normal que la afición esté enfadada"

Stanislav Lobotka y Okay Yokuslu aprovechan los entrenamientos con sus selecciones para analizar la situación del Celta. El eslovaco, que repite como tercer mejor futbolista de su país, entiende que el celtismo esté molesto. "Es normal que la afición esté enfadada cuando ganamos un partido de 14. Si jugáramos un buen fútbol y no tuviéramos suerte, lo entenderían. Comenzaron a acumularse los malos resultados y nos pusimos nerviosos. El equipo tiene calidad para jugar en Europa pero no lo estamos haciendo bien", comentó Lobotka.

Okay considera precipitado hablar de su futuro en Inglaterra, como apuntó su agente: "Es demasiado pronto para hacer planes". El turco confía en que el Celta salga adelante: "Todavía quedan diez partidos por jugar. Queremos ganar todos los partidos que quedan".