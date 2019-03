Fran Escribá: "Cualquier buen resultado nos haría mucho bien"

Fran Escribá afronta el duelo de mañana en el Santiago Bernabéu con la idea de conseguir un resultado que saque al Celta de los puestos de descenso a que el equipo cayó la pasada semana, a pesar de las bajas de Iago Aspas, que continúa lesionado y, Hugo Mallo, sancionado por tarjetas, y el efecto depresivo que ha generado en el Real Madrid el regreso de Zinedine Zidane.

"El único partido que importa es el de mañana. Si somos capaces de sacar algo en el Bernabéu, tendrá un gran valor moral para nosotros", ha señalado este mediodía el preparador celeste, que ha anticipado que no va a reservar a ninguno de los jugadores apercibidos de sanción (Brais, Maxi, Costas y Boufal) para los tres partidos que los celestes deberán afrontar en el plazo de una semana tras el parón de selecciones. "Las tarjetas no van a condicionar nuestra idea de partido", ha asegurado.

En la rueda de prensa previa al choque, el entrenador valenciano ha subrayado que su equipo "tiene claro" el plan del partido", aunque ha reconocido que el Madrid, "con el talento que tiene, te lo puede echar abajo". Tampoco el efecto antidepresivo que ha generado en el equipo y la afición blanca el regreso de Zidane harán al entrenador del Celta modificar sus planes. "Los malos resultados de las últimas semana prácticamente les han dejado sin objetivos, pero pero a nivel de ambiente la llegada de una persona tan importante es muy ilusionante", ha dicho. Y ha añadido: "No vamos a cambiar nada. Hemos trabajado bien la idea y los jugadores tienen claro lo que tenemos que hacer".

Los planes de Escribá para el Bernabéu pasan necesariamente por mejorar el pobre juego ofensivo que el equipo fue capaz de generar la pasada semana contra el Betis. "Debemos mejorar en la elaboración, tener más el balón y circularlo más rápido", ha admitido. Y ha precisado: "Necesitamos mayor amplitud al juego. Contra el Betis no supimos hacerlo, pero es un concepto general que queremos manejar".

El técnico celeste ha adelantado que medita algún cambio en el once. "Siempre es posible que haya algún cambio. Viene una semana con tres partidos y no quiero que tengan la sensación de que haya un once inamovible", ha observado.

El preparador céltico, por último, ha restado trascendencia a que el Celta afronte el choque en puestos de descenso: "El grupo ya pasó por esa situación. A nadie le gusta estar ahí. Habrá quien no verá factible ganar en el Bernabéu, pero nosotros sí que lo vemos. Cualquier buen resultado haría mucho bien al grupo", ha declarado.