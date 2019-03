Okay Yokuslu en el entrenamiento del Celta // Alba Villar

Okay Yokuslu se ha mostrado convencido de que el Celta logrará la permanencia en Primera División. "Creo en el entrenador, creo en el equipo y creo que seremos capaces de manejar la situación y lograrlo", ha asegurado este mediodía el centrocampista turco en rueda de prensa tras recibir el premio "Estrella Galicia" al mejor jugador del pasado mes de febrero. El medio centro ha agradecido a los aficionados que lo hayan elegido por segunda vez para este galardón, que también ganó en el mes de diciembre. "Es bonito recibir este premio y en una temporada en la que no nos están saliendo bien las cosas una motivación para mejorar y subir puestos en la clasificación", ha añadido.

Okay ha reconocido que está viendo una temporada "rara" y ha destacado la "calidad" del grupo como una de las mejores armas con que cuenta el Celta para salir del bache. Y son los jugadores y no el nuevo técnico, Fran Escribá, los que tienen que conseguirlo. "Es el tercer entrenador ya esta temporada. Pero esto no es un problema del entrenador, sino nuesto, de los jugadores. Tenemos que mirar hacia delante como equipo porque nosotros somos los responsables de que la temporada haya ido así y somos nosotros los que tenemos que cambiarlo", ha destacado.

El internacional celeste ha reconocido que el Celta está echando de menos los goles de Iago Aspas y espera que el moañés reaparezca a la vuelta del parón de selecciones, pero también cree que el equipo está capacitado para ganar el sábado sin su estrella en el Bernabéu, que él visitará por primera vez. "El Real Madrid es un equipo muy grande, pero para un equipo en nuestra situación este partido es una gran oportunidad. Necesitamos estar concentrados y ser pacientes y agresivos. Si lo logramos podemos ganarles", ha destacado.