Jozabed: "Hay que igualar en intensidad al Getafe"

Jozabed Sánchez confía en que el triunfo recientemente obtenido frente al Sevilla impulse al Celta mañana a una segunda victoria "en un campo complicado" contra el Getafe, a quien el sevillano define como "uno de los equipos más intensos" del campeonato español.

"Cuando te enfrentas al Getafe, como mínimo tienes que igualarlo en intensidad. Es un equipo que solo con la intensidad que le pone al juego y los duelos que gana te crea problemas y, en ese sentido, tenemos que igualarlo", destacó Jozabed en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado en A Madroa. Y precisó: "No podemos limitarnos a igualarlos en intensidad. Cuando tengamos el balón debemos hacer las cosas con sentido, jugar el balón con criterio, como sabemos hacer, para crearles problemas".

El duelo ganado al Sevilla marca, según el mediocampista sevillano, el camino a seguir. "Se vio un equipo unido y bastante solidario sobre el terreno de juego y esto es lo principal para competir con cualquiera", apuntó Jozabed, que desgranó los motivos que convierten al equipo de Pepe Bordalás en tan peligroso enemigo. "Es un equipo superintenso. Cortan demasiado el juego. O roban el balón o hacen falta, pero dejan jugar poco. Eso también es fútbol y les va de maravilla. Tenemos que competir contra eso", explicó.

El centrocampista celeste prevé un partido de "alta intensidad" y "pocos goles" que obligará al Celta a extremar las precauciones. "Tenemos que estar muy atentos. Prestar atención a las segundas jugadas o centros laterales. Es el mayor peligro y controlar eso. Luego, en ataque, hacer lo que sabemos, que para ello tenemos jugadores importantes arriba", dijo.

En opinión de Jozabed, para sumar los tres puntos en el Coliséum será clave que el Getafe no se adelante en el marcador.

"Al Getafe es muy complicado meterle mano cuando tiene el marcador a favor. Pocas veces he visto que le remonten un partido, excepto en la Copa contra el Valencia. Tenemos que impedir que se adelanten en el marcador", advirtió.

El medio centro celeste celebró, por otra parte, el regreso al equipo de Iago Aspas, que ayer recibió el alta médica después de cinco partidos lesionado. "Siempre es bueno recuperar a tu mejor jugador", valoró. "Lleva más de un mes parado y siempre cuesta volver de las lesiones, pero lo veo bien, entrenándose sin ese miedo que podría tener por esa recaída que tuvo. Seguramente va a coger la forma rápido porque es un jugador que no necesita mucho tiempo para estar bien", apostilló.

Jozabed Sánchez se refirió, por último, a cómo le ha cambiado la vida con la llegada de Miguel Cardoso tras ser marginado por Antonio Mohamed. "Mi situación deportiva ha dado un giro de 180 grados. Fue llegar el míster y todo cambió. Me ha dado confianza y la verdad es que estoy muy contento", reveló. "Fue duro porque no entendía una serie de cosas. Tuve una conversación con el anterior entrenador y al final no se reflejó nada de lo que él me dijo. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas", remachó.