El Celta Zorka pedirá para Vigo la fase de ascenso

El Celta Zorka ha dado un paso al frente, y ayer anunciaba su intención de organizar la próxima edición de la fase de ascenso a la Liga Dia que se disputará del 25 al 28 de abril. Una fase en la que se conocerá el nombre de los dos equipos que ascenderán a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, y en la que participan los cuatro primeros clasificados de los dos grupos en los que se divide la competición.

El cuadro vigués no estará solo en la lucha por organizar la fase de ascenso, pues La Rioja y Tenerife también han anunciado oficialmente que quieren organizar la fase final.

De momento, la Federación Española de Baloncesto no ha hecho públicas las condiciones para la organización de la fase, esperando la normativa para el próximo mes de marzo. En esas bases se establecerán los criterios que se valorarán para la concesión de la fase. Unos criterios en donde se primará el costo de los alojamientos de los equipos, ya que cada uno corre con sus gastos y evidentemente quién presente un presupuesto muy ajustado habrá ganado muchos enteros para llevarse la fase.

Pero estos no son los únicos aspectos a tener en cuenta. Para el conjunto vigués, el nombre de Celta pesa mucho en el baloncesto femenino nacional, y nadie oculta que el regreso del equipo a la máxima categoría sería un espaldarazo importante para la competición. No solamente por historia y tradición, como reza el himno del Celta, sino por cómo se vive el baloncesto femenino en la ciudad y, por encima de todo, el trabajo de cantera que se hace desde edades muy tempranas.

Además, el Celta Zorka y el deporte vigués son especialistas en la organización de grandes eventos deportivos, en especial baloncestísticos. Campeonatos de España junior, partidos europeos e inclusión un preolímpico femenino se disputaron en la ciudad olívica, por lo que el baloncesto femenino y la ciudad tienen una relación especial.

De lo que no cabe duda es que no es una fase del Celta Zorka, sino que es la fase de ascenso de ciudad. El próximo treinta de abril se cumplen veinte años del título de Liga conquistado por el Celta Banco Simeón ante el Halcón Viajes. Aquel partido se disputó en un abarrotado pabellón del Berbés que se quedó pequeño, en una jornada que quedó grabada en la ciudad. Muchas de las jugadoras que hoy en día militan enel primer equipo del Celta Zorka todavía no habían nacido cuando aquellas Laura Grande, Mar Xantal, Bety Cebrián, Paloma Sánchez y Pilar Valero, entre otras, lograban el cuarto título de Liga para el baloncesto femenino vigués.

El mes de marzo se presenta como decisivo para conocer el nombre de la ciudad que verá coronarse a dos nuevos equipos.