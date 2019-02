El Celta incrementa en algo más dos millones su tope salarial

La actividad económica de los clubes españoles no descansa nunca, lo que obliga a LaLiga a reforzar sus mecanismos de vigilancia. Ingresos y gastos (ordinarios y extraordinarios) modifican continuamente los parámetros con los que el Control Económico de LaLiga monitoriza a los equipos quedando reflejados, finalmente, los mismos en el límite de gasto en plantilla deportiva que todo el mundo conoce comúnmente como el tope salarial.

Según datos a los que ha tenido acceso el periodista de La Nueva España Roberto Bayón, el mercado de invierno ha provocado importantes modificaciones en los topes salariales de los clubes, entre los que se cuenta el Celta, que ha modificado al alza el máximo que se puede gastar en sueldos esta temporada.

El equipo celeste ha sido uno de los cuatro clubes de Primera División que han solicitado un incremento del límite de gasto, junto al Athletic Club, el Deportivo Alavés y el Girona. La entidad que preside Carlos Mouriño es, en concreto, la segunda que más ha elevado su límite salarial con un incremento de algo más de dos millones de euros (2.005.000).

Es importante resaltar que son los propios clubes los que deben solicitar esos aumentos y no es La Liga la que actualiza los límites salariales por defecto.

El Alavés, con un aumento de poco más de un millón de euros (1.066.000), y el Girona, con algo más de medio millón (527.000), son los siguientes en el escalafón, que encabeza con mucha diferencia al Athletic Club, con un aumento del límite de gasto de nada menos de 40 millones de euros.

Los bilbaínos, dada su extraordinaria situación económica, tienen la posibilidad de pedir ese aumento (o uno incluso mayor) y le ha sido concedido, como era de esperar. Ibai, Kodro y las renovaciones parecen haber sido el destino final de ese incremento que probablemente no haya sido gastado en su totalidad.

Celta y Alavés también han aumentado sus considerablemente sus respectivos topes, pero debido a los operaciones realizadas en este reciente mercado invernal. Aunque las cifras no coincidan con los aumentos del límite salarial, es importante recordar que en el cálculo de esa magnitud no se tienen en cuenta solamente los ingresos sino también la tesorería y, por tanto, lo cobrado realmente en el primer plazo del traspaso y no el total de la operación.

No todos los clubes han incrementado su tope de gasto. El Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Espanyol y el Getafe, mientras tanto, han visto disminuir sus posibilidades de gasto en plantilla tras la revisión invernal de La Liga.