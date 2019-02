El misterio danés

Mathias Jensen (Dinamarca, 1 de enero de 1996) llegó a Vigo el verano pasado y firmó hasta junio de 2023 con el Celta, que pagó unos 6 millones de euros al Nordsjaelland por su fichaje y estableció una cláusula de rescisión del contrato entre 40 y 45 millones de euros. Las lesiones, primero, y ahora que no parece del agrado del entrenador ha llevado a Jensen a jugar solo 77 minutos en LaLiga. No ha vuelto al equipo desde el 1 de octubre, frente al Getafe.

El misterio de la ausencia de Jensen en las alineaciones del Celta ha cobrado más relevancia desde la llegada de Miguel Cardoso a la dirección deportiva del equipo vigués. Quien durante el pasado verano fue presentado por el club como uno de los fichajes estelares para la actual temporada es casi un desconocido en Vigo, donde solamente lo han podido ver jugar durante los 77 minutos que disputó en la primera vuelta de LaLiga ante el Getafe.

Desde entonces, el internacional sub-21 danés, llamado a convertirse en el sustituto de su compatriota Daniel Wass, no ha pasado de sentarse en el banquillo, aunque en la mayoría de las ocasiones ni siquiera ha ido convocado. Sin que se conozcan problemas de actitud o de disciplina con el jugador, fuentes del club justifican la prolongada ausencia de Jensen en el once del Celta en no ser un futbolista del agrado del actual entrenador.

El Celta presentó el pasado agosto a Mathias Jensen, que el 1 de enero cumplió 23 años, reconociendo que sufría una distensión inguinal. Esa lesión le impidió realizar la pretemporada con Antonio Mohamed. Tampoco pudo iniciar la temporada con el Celta, aunque todavía de baja médica por parte del Celta jugó con la selección sub-21. En la quinta jornada de LaLiga apareció por primera vez en una convocatoria, pero no fue hasta la séptima en la que el técnico argentino le hizo debutar. Jugó como tercer centrocampista, escorado a la derecha, pero mostrándose desorientado y tan confuso como el resto del equipo.

El 1 de octubre, casi dos meses después de instalarse en Vigo, se producía su estreno con la celeste. En la siguiente jornada, ante el Sevilla, volvió a caerse de la convocatoria debido al exceso de centrocampistas en la plantilla del Celta.

Otra lesión muscular le llevó a vivir desde la enfermería los primeros síntomas de la crisis de resultados de los célticos y el cambio de entrenador. Permaneció de baja durante doce jornadas. Entonces, el nuevo técnico, Miguel Cardoso, mostraba poco interés por el centrocampista danés, pues había recuperado a Jozabed para la medular céltica después de que el andaluz fuese invitado a abandonar el club en verano y no contase para Mohamed.

Quien el 8 de agosto fue presentado en las redes sociales del club a bombo y platillo -" El Celta perfecciona su centro del campo con el talento y la calidad del danés Mathias Jensen. Velkommen. Benvido, Jensen"- celebró su cumpleaños y el año nuevo lejos de la actualidad del equipo vigués.

De carácter introvertido, Jensen apenas se relaciona con sus compañeros, salvo con su compatriota Andrew Hjulsager o con el eslovaco Stanislav Lobotka, con quien coincidió en el club danés Nordsaelland. El joven futbolista vive en el centro de Vigo con su novia danesa, que en ocasiones incluso acude a presenciar los entrenamientos.

Tras recibir el alta médica, Cardoso lo incluyó entre los convocados para el partido de Valladolid. Tampoco jugó. Sin embargo, la ausencia más notable de Jensen en una convocatoria se produjo el pasado viernes, día en el que Ryad Boudebouz firmó su cesión al Celta hasta junio. El franco-argelino apenas tuvo tiempo de llegar a Vigo, estampar su firma en el nuevo contrato, realizar el primer entrenamiento en A Madroa y entrar directamente en la lista de elegidos para el partido del día siguiente contra el Sevilla. Jensen se veía obligado a volver a sentarse en la grada de Balaídos. El sábado espera al equipo la visita al Getafe, ante el que debutó el centrocampista, que se ha convertido en el misterio danés del Celta.