Aspas vuelve a entrenar con el grupo

La sanción de un partido para Okay Yokuslu por agotar el cupo de cinco tarjetas amarillas impedirá a Miguel Cardoso contar con toda la plantilla para el partido del sábado ante el Getafe (Coliseum Alfonso Pérez), en el que el Celta buscará una segunda victoria seguida que le permita recuperar parte de lo perdido tras encadenar seis jornadas sin ganar hasta caer en posiciones de descenso. El equipo vigués regresó al trabajo en la tarde de ayer con la buena noticia de la recuperación de Iago Aspas, ausente durante los cinco últimos encuentros por una lesión muscular. El goleador moañés ya trabaja con el grupo sin ningún tipo de limitaciones y se espera que en los próximos días reciba el alta médica. De esta forma, los célticos recuperan a su pieza más valiosa en un momento clave de la temporada y para enfrentarse a un rival que se les resiste a domicilio y uno de los pocos equipos de Primera a los que no ha marcado goles Aspas.

La sesión de trabajo arrancó a las cuatro de la tarde con una charla de Cardoso en el campo de entrenamiento con toda la plantilla. Ese gesto demuestra que se ha recuperado la normalidad en un equipo que hace justo una semana se especuló con que destituiría a su técnico. En aquellos momentos, la charla para arrancar la semana de trabajo se realizó en la intimidad del vestuario, pues había muchas cosas que reprocharse tras la derrota en Valladolid y después de que el capitán Hugo Mallo coincidiese con su técnico en las críticas a compañeros faltos de la actitud suficiente para sacar adelante la difícil situación de los célticos, que más de dos años después volvían a caer a las posiciones de descenso a Segunda División.

El gol de Okay al Sevilla y el compromiso mostrado por los jugadores ha devuelto la normalidad a un Celta que se siente más tranquilo y esperanzado con poder levantar el vuelo en la clasificación al contar con su máximo goleador.

Ayer, Aspas trabajó con los que no jugaron el sábado ante el conjunto andaluz. A los titulares de la última victoria en LaLiga se les organizó un entrenamiento de recuperación, en el que también participó Okay Yokuslu. El turco se retiró con molestias físicas el sábado, pero ya parece recuperado. Sin embargo, no podrá jugar en Getafe, pues el Comité de Competición le castigará con partido de sanción al alcanzar la quinta tarjeta amarilla de la temporada, que acarrea suspensión.

Cardoso, muy activo durante la dirección del entrenamiento, no paró de dar indicaciones y corregir posiciones o decisiones en cuanto a movimientos con el balón. El técnico portugués ha salvado la situación que le había llevado al borde del cese de sus funciones en Vigo. Según reconoció el presidente del club vigués, Carlos Mouriño, los jugadores avalaron la continuidad de un entrenador al que le espera otra semana de trabajo intenso para preparar la cita del fin de semana ante el Getafe, una de las revelaciones de LaLiga. El equipo madrileño es quinto en la clasificación. Buena parte de ese éxito se basa en el gran momento de su veterano delantero Jorge Molina (8 goles), así como las buenas prestaciones de Ángel Rodríguez y de Jaime Mata. Mientras tanto, el Celta recupera a uno de los jugadores más determinantes del campeonato: Iago Aspas.