¡Qué solos se quedan los ancianos! El golpe había sido muy fuerte para aceptarlo, aún rodeado de mis diecinueve miembros que forman esa familia que tanto me costó llevar a cabo. Arropado como estaba por todos los seres más queridos, en la cena del fin de año, la soledad me rodeaba por completo a pesar del momento tan feliz que estaba viviendo con todos los míos. Sabía que estaba viviendo el tiempo del fin.

Ya estaba viviendo ese tiempo fuera de las estadísticas, un tiempo que ya no me pertenecía pero al que me aferraba como el náufrago a su tabla de salvación; el tiempo de mis nietos, cuyo fulgor ya deslumbra el tiempo de los biznietos. Pues el tiempo de los hijos también se había ido y perdido en los difuminados recuerdos con el paso de ese tiempo. ¡Tiempo de soledad! En el que solo existe el silencio, pues no hay el murmullo del viento, el trinar del pájaro, la voz solemne del mar, el llanto del niño, la voz de los que te llaman y que crees oír difusa y lejana. Pero las lágrimás seniles que empañan la visión añorada te hacen ver que todo es un sueño, un sueño del que ya nadie volverá. Que incluso pretendemos seguir viviéndolo, engañosamente, porque hemos conseguido revivir la enfermedad de los sueños felices de la niñez.

Cegado por las lágrimas seniles, enmudecido los labios por el silencio que me embargaba y embotada la mente por el loco frenesí del galopar de ochenta y cinco años de recuerdos, fue el mundo real de mi mujer quien, con su silencio de setenta años, me volvió al mundo agridulce que estaba viviendo. Aunque siempre evitaba interrumpir mis sueños, nunca me despertaba de ellos pero aquella noche de fin de año comprendió la dureza del silencio que me embargaba e intentó llevarme hasta el mundo real y feliz de la familia.

Pero aquel no era mi tiempo, mi tiempo ya se había terminado. Así que volví al tiempo del fin, al tiempo de los martes en los que mi mujer, con el café que le gustaba a Ramón, esperaba su visita semanal; en la que aquel hombre enjuto, bien preparado, educado y correcto, disfrutaba con mis anécdotas como profesional del Celta. En cuya despedida siempre me recordaba: "La próxima vez coges papel y pluma y empiezas a narrarlas. ¡Nos haremos de oro!". Pero yo no estaba por la labor, aunque se lo había prometido a un buen amigo mío periodista.

Hoy en cambio, como recuerdo y homenaje a mi buen amigo Ramón, lo quiero hacer. Porque sé, por ese hilo conductor en el que creo, que todas las semanas disfrutará, como siempre lo hacía, leyendo mis anécdotas que tanto le gustaban. Ahora más que nunca porque a su lado también estará nuestro querido y común amigo Manolo, que a los pocos días de dejarnos Ramón también me dejó en ese tiempo del fin que poco me queda por recorrer. Sí Manolo, si inesperado fue el adiós de Ramón, el tuyo me hizo enmudecer.

Los dos siempre estuvimos unidos por el Celta; Ramón por la radio y televisión; tú, mucho antes de conocerte, por los tiempos de tu padre. Ramón porque me hizo sentir, a través de la televisión, ese director de cine fustrado. Tú, Manolo, porque me has dado la lección más grande y mejor que un hombre puede recibir en la vida: la de conocer y saber que el hombre más rico y más pobre, el más poderoso y humilde, el más grande y pequeño, el más sabio y menos aplicado, el más bueno y más malo, el soberbio? ¡Todos somos pis y caca!.

En el "aula" de "Los Ancianos Desamparados" fuiste el "honoris causa" de mi pobre y humilde saber de la vida. Gracias amigos, siempre estaréis en mi recuerdo.