Pablo Machín: "No hemos dado el nivel, aunque el Celta no ha merecido tanto"

La derrota en Balaídos dejó muy dolido a Pablo Machín, que regresa a Sevilla después de caer eliminado en la Copa del Rey tras una goleada en el Camp Nou y ayer que fue incapaz de que su equipo sumase al menos un punto en Balaídos. El entrenador soriano, sin embargo, cree que el Celta se llevó un premio excesivo, al recordar que Ben Yedder estrelló un balón en el palo de la portería de Rubén Blanco.

"Todo ha sido bastante negativo. Hay que reconocer que no hemos estado al nivel que se nos presupone (el Sevilla es cuarto en LaLiga). Hoy no hemos dado el nivel y creo que el Celta no nos ha exigido tanto ni que haya hecho méritos para llevarse el partido, pero no quiero poner excusas ni menospreciar al rival", dijo un molesto Machín por la imagen que dejaron los sevillistas en Vigo.

"Hemos hecho un partido flojo y lo normal es que hubiésemos empatado", insistió un Machín pesimista y lamentando el infortunio de su equipo, que ante el Barça falló un penalti. "Igual es nuestra semana de mala suerte, como el palo de Ben Yedder o el penalti fallado en el Camp Nou. Con lo que hemos hecho es difícil ganar partidos y tenemos que conseguir la senda de ser más competitivos y enérgicos y dar un plus más".