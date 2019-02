Fran Beltrán defiende a Cardoso: "El trabajo que hace es espectacular"

Fran Beltrán defiende a Cardoso y es una opinión valiosa porque el portugués no ha contado con él de forma regular y cuando ha recurrido a él, a veces lo ha reubicado en zonas incómodas. Ayer adelantó su posición para que presionase a Banega. A Beltrán no le importa que le complique la tarea. Él cree en Cardoso: "Nosotros, desde el minuto 1, estamos con él. Sabemos que el trabajo que hace es espectacular. Estamos con él al cien por cien. Eran momentos complicados. No me gusta hablar de destituciones. Trabajando como estamos trabajando, y estando unidos creyendo en lo que el entrenador dice, vamos a subir muchas posiciones".

"Hemos estado intensos atrás. Hemos estado todos juntos", destaca Beltrán e igual opina de sí mismo: "Llevaba mucho tiempo sin jugar. Tiene recompensa el trabajo que hago en los entrenos y si salgo, aunque sean cinco minutos o diez. Hoy el entrenador me ha dado la oportunidad, me he dejado el alma y espero que me siga dando la oportunidad".

Aconseja: "Ahora lo único que tenemos que hacer es pensar en Getafe, en ir a por otra victoria. No podemos pararnos y pensar 'qué bien, conseguimos tres puntos'. Hay que trabajar y seguir subiendo escalones". Aunque admite un instante de satisfacción: "También es el momento de festejar un poco, mirarnos a las caras y decirnos que estamos todos unidos".