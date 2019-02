Infierno celeste para recibir al Sevilla

El partido que medirá este sábado al Celta y al Sevilla en Balaídos ha cogido los tintes de una final. El choque llega en un momento de la temporada trascendental, con el equipo vigués en puestos de descenso y con la figura de su entrenador en entredicho. Es por eso que tanto la afición como el club se han puesto en marcha para que el recibimiento al equipo celeste en el estadio sea el de las grandes citas.



El club entregará en su tienda oficial del estadio quinientas banderas celestes para recibir al conjunto de Cardoso y para animar posteriormente durante el partido. Los aficionados podrán recogerlas en las dependencias del club entre las 17.00 y las 19.00 horas presentando su abono o la entrada.



Esta iniciativa se suma a la orquestada por las peñas del Celta, que harán una ruta por toda la ciudad a bordo de un autobús turístico para caldear el ambiente. Un recorrido que terminará frente al coliseo vigués donde se espera que miles de celtistas reciban al equipo con un 'bufandeo' que tendrá lugar en torno a las 18.45 horas.





Mañán a previa do #CeltaSevillaFC comeza moito antes do partido e do bufandeo. Únete. Porque #TodosSomosCelta pic.twitter.com/82d6w8P5By