La afición como remedio del mal

La unidad en el vestuario, el apoyo incondicional de una afición entregada y el regreso de Iago Aspas pueden ser las claves para que el Celta revierta la difícil situación deportiva a la que se ha visto abocado en LaLiga después de encadenar cinco derrotas. Tres excélticos distinguidos y que han vivido situaciones parecidas, Jorge Otero, Gustavo López y Patxi Salinas, se expresan con optimismo sobre las posibilidades de los de Cardoso de salvar esta dificultad.

La materia prima existe, apunta Otero al subrayar el excelente nivel técnico de la plantilla. El que fuera lateral internacional del Celta habla de que a eso hay que sumarle el compromiso colectivo para llevar al equipo hacia una misma dirección. Al de Nigrán le preocupa que puedan producirse fisuras en el grupo que dirige Cardoso.

"La clave es tener buenos jugadores, y el Celta los tiene. Otra cosa es que actúe como equipo. Últimamente estoy oyendo frases como: " Necesitamos el compromiso de todos, el que no esté comprometido que no siga?". Eso me preocupa, además de que a principio de temporada su objetivo no era pelear por evitar el descenso. En esta situación, el compromiso del equipo tiene que ser remar todos en la misma dirección. Hay que hacer reflexión entre el equipo y los jugadores y ver dónde está fallando cada uno. Lo primordial, como nos decía un entrenador, es mirarse a los ojos y decirse las cosas a la cara. Y todos los problemas que haya se tienen que quedar en el vestuario porque si eso sale no favorece a nadie", sostiene Jorge Otero.

Con 21 puntos del Celta a falta de 17 jornadas, a Gustavo López le preocupa la racha tan negativa de resultados que llevan los de Cardoso. "Lo fundamental es ganar y en estas situaciones da igual cómo. Ganando se trabaja mucho más tranquilo, se despejan dudas, se quitan los nervios. Hay una mochila que está cargada de dudas, de ansiedad, de nerviosismo, de tensión, y ganando esa mochila va siendo más liviana".

En la misma línea se expresa Patxi Salinas: "Ganar partidos es lo que tiene que hacer el Celta para superar esta situación". El vasco también coincide con Gustavo López en que Aspas puede ser otra clave para salir de este atolladero. "Soy optimista porque la plantilla del Celta es extraordinaria. Y una de las claves es que Iago vuelva cuanto antes, lo necesitamos en el equipo". Y el argentino añade en este aspecto a Hugo Mallo. "Iago y Hugo son los líderes naturales del Celta. Son los que transmiten el carácter que tiene el equipo, que depende de ellos dos, además de lo que generan dentro y fuera del campo".

Los tres proclaman la importancia de la afición: "Siempre es fundamental en estas situaciones", apunta Otero. "En los peores momentos, el celtismo es cuando más apoya. Es una afición noble, sufridora y con ganas de ver triunfos, una afición de diez", responde Gustavo López. "La afición de Vigo es maravillosa y estoy seguro de que va a ir a muerte con el equipo", añade Salinas.