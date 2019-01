El problema del lateral izquierdo

Lucas Olaza vuelve a Vigo para intentar resolver el grave problema que sufre el Celta en el costado izquierdo de su defensa desde la marcha del canterano Jonny Otto. El vigués apostó el verano pasado por el Atlético de Madrid, que acabó cediéndolo al Wolverhampton. Su buen papel en la Premier League le abrió las puertas de las selección española. Su futuro, sin embargo, no parece tan ideal como esperaba: el conjunto rojiblanco ha decidido vender los derechos del jugador al club inglés. Así las cosas, ni el Celta ha solucionado la ausencia de Jonny Otto ni éste ha resuelto su futuro como imaginaba cuando decidió abandonar el club donde se formó como futbolista.En las últimas horas, Isaac Suárez y Adrián Gómez hablaban, desde el diario Marca, del "sueño roto" de Jonny, obligado a firmar un contrato con el Wolverhampton por cuatro temporadas y media. Mientras tanto, el Atlético de Madrid se embolsará, según la prensa inglesa, unos 20 millones de euros por este traspado después de abonar alrededor de 7 millones al Celta hace seis meses.

La cantera de A Madroa se había especializado en los últimos tiempos en la formación de buenos laterales derechos (Jorge Otero, Míchel Salgado, Hugo Mallo...), pero no encontraba defensas zurdos adecuados para jugar por el otro costado. Cuando Luis Enrique Martínez se encontró con ese problema en el Vigo, el técnico asturiano decidió reconvertir a Jonny Otto en lateral izquierdo a pesar de que el vigués era diestro. Así y durante un lustro, el Celta tuvo resuelto el problema de los laterales: Hugo Mallo cubría el derecho y Jonny, el izquierdo.

Pero el futbolista de Matamá, sintiéndose poco valorado por el club y la afición, decidió dar un paso adelante en su carrera y rechazar las ofertas de renovación que le planteó el Celta. Estaba decidido a emigrar. La oferta del Atlético de Madrid le pareció perfecta. Le atraía el hecho de vivir en la capital del estado y jugar en uno de los equipos catalogados como grandes del fútbol español.

Pero los dirigientes del Metropolitano tenían otros planes para el vigués, al que ni siquiera presentaron con la camiseta rojiblanca. Directamente lo enviaron a Inglaterra. Justificaron la decisión aludiendo problemas de topes salariales en la plantilla de Diego Simeone. Y esa misma justificación ha servido ahora al Atlético para vender a Jonny al Wolverhampton para así poder hacer frente a la elevada ficha de Álvaro Morata. Jonny nada ha podido hacer para evitar que le convirtiesen en una mercancía con destino impredecible. Inglaterra será su hogar hasta 2023 si el fútbol no lo remedia. A los 29 años de edad tendrá la oportunidad de nuevo de buscar otro destino mejor, como lo intentó el verano pasado al abandonar Vigo.

Para suplir a Jonny, el Celta fichó a David Juncà y posteriormente quiso reforzar esa posición de lateral izquierdo con Júnior Alonso. El catalán no ha respondido a las expectativas después de que el paraguayo tomase rumbo a Argentina al no contar para el nuevo entrenador. El club vigués se ha visto obligado a acudir de nuevo al mercado en busca de otro refuerzo. Ha elegido a Lucas Olaza, un uruguayo que estuvo un año en el filial céltico. Boca Juniors le ha dejado marchar tras firmar a Junior Alonso. Olaza intentará resolver el problema que tiene el Celta desde que Jonny Otto se marchó en busca de mejores destinos que finalmente no han resultado como imaginaba.