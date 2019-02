Así llega Boudebouz al Celta

Ryad Boudebouz llega al Celta para sacar al club vigués del pozo del descenso en el que se encuentra inmerso desde la pasada jornada de LaLiga. El delantero franco-argelino, internacional con Argelia, es un delantero zurdo que suele jugar a pie cambiado, en la banda derecha de ataque. Es el tercer fichaje del Celta en el mercado de invierno, tras la incorporación del defensa central holandés Wesley Hoedt, procedente del Southampton, y del lateral izquierdo Lucas Olaza, que llega de Boca Juniors.



Lo cierto es que no es un goleador al uso, pero sí ha dado sobradas muestras de su calidad durante las dos temporadas que ha vivido en el club de Nervión, sobre todo en el año de su estreno, donde fue de menos a más y consiguió meter al Betis en la Europa League. Disputó un total de 29 partidos en la temporada 2017-2018 y sumó 3 goles. Por ello, no se puede considerar un goleador al uso, sino más un asistente Así fue el que le endosó al Espanyol.





.@RealBetis_en with a sweeping team move finished off by @Ryadbdz! ?? pic.twitter.com/Zu7Yf5woNK